قیمت امروز Sombrero Memes

قیمت لحظه‌ ای Sombrero Memes (SOMBRERO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOMBRERO به USD برابر با $ 0 برای هر SOMBRERO می‌ باشد.

توکن Sombrero Memes در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,001.24 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 995.84M SOMBRERO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOMBRERO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00407304 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOMBRERO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sombrero Memes (SOMBRERO)

ارزش بازار $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K سرمایه در گردش 995.84M 995.84M 995.84M عرضه کل 995,836,535.414749 995,836,535.414749 995,836,535.414749

ارزش بازار فعلی Sombrero Memes برابر است با $ 17.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOMBRERO برابر است با 995.84M، و عرضه کل آن 995836535.414749 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.00K است.