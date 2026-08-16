قیمت امروز Sheep Wif Hat

قیمت لحظه‌ ای Sheep Wif Hat (SWIF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWIF به USD برابر با $ 0 برای هر SWIF می‌ باشد.

توکن Sheep Wif Hat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79,163 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 873.20M SWIF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWIF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03214702 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWIF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -5.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sheep Wif Hat (SWIF)

ارزش بازار $ 79.16K$ 79.16K $ 79.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79.16K$ 79.16K $ 79.16K سرمایه در گردش 873.20M 873.20M 873.20M عرضه کل 873,199,194.274361 873,199,194.274361 873,199,194.274361

ارزش بازار فعلی Sheep Wif Hat برابر است با $ 79.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SWIF برابر است با 873.20M، و عرضه کل آن 873199194.274361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.16K است.