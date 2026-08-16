قیمت امروز Panther AI

قیمت لحظه‌ ای Panther AI (PAI) در حال حاضر برابر با $ 0.00451816 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAI به USD برابر با $ 0.00451816 برای هر PAI می‌ باشد.

توکن Panther AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 645,357 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 278.87M PAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAI در بازه‌ ای بین $ 0.00450422 (حداقل) و $ 0.0049957 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.174693 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00364663 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.95 رسیده است.

اطلاعات بازار Panther AI (PAI)

ارزش بازار $ 645.36K$ 645.36K $ 645.36K حجم (24 ساعته) $ 70.95$ 70.95 $ 70.95 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M سرمایه در گردش 278.87M 278.87M 278.87M عرضه کل 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

ارزش بازار فعلی Panther AI برابر است با $ 645.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.95. عرضه در گردش PAI برابر است با 278.87M، و عرضه کل آن 475000004.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.15M است.