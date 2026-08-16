قیمت امروز LooksRare

قیمت لحظه‌ ای LooksRare (LOOKS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOOKS به USD برابر با $ 0 برای هر LOOKS می‌ باشد.

توکن LooksRare در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 111,489 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 992.98M LOOKS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOOKS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOOKS طی یک ساعت گذشته به میزان -15.07% و در هفت روز اخیر به میزان -47.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 41.93 رسیده است.

اطلاعات بازار LooksRare (LOOKS)

ارزش بازار $ 111.49K$ 111.49K $ 111.49K حجم (24 ساعته) $ 41.93$ 41.93 $ 41.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 112.28K$ 112.28K $ 112.28K سرمایه در گردش 992.98M 992.98M 992.98M عرضه کل 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

ارزش بازار فعلی LooksRare برابر است با $ 111.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 41.93. عرضه در گردش LOOKS برابر است با 992.98M، و عرضه کل آن 992975247.2397453 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 112.28K است.