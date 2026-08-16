قیمت امروز Hyperlane USD Coin

قیمت لحظه‌ ای Hyperlane USD Coin (HUSDC) در حال حاضر برابر با $ 0.999555 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HUSDC به USD برابر با $ 0.999555 برای هر HUSDC می‌ باشد.

توکن Hyperlane USD Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 387,387 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 387.56K HUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HUSDC در بازه‌ ای بین $ 0.98331 (حداقل) و $ 1.02 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.53 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.671749 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.68K رسیده است.

اطلاعات بازار Hyperlane USD Coin (HUSDC)

ارزش بازار $ 387.39K$ 387.39K $ 387.39K حجم (24 ساعته) $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 387.39K$ 387.39K $ 387.39K سرمایه در گردش 387.56K 387.56K 387.56K عرضه کل 387,559.193545 387,559.193545 387,559.193545

ارزش بازار فعلی Hyperlane USD Coin برابر است با $ 387.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.68K. عرضه در گردش HUSDC برابر است با 387.56K، و عرضه کل آن 387559.193545 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 387.39K است.