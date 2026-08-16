قیمت امروز Gently Used Lada

قیمت لحظه‌ ای Gently Used Lada (LADA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LADA به USD برابر با $ 0 برای هر LADA می‌ باشد.

توکن Gently Used Lada در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,260 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.51M LADA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LADA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LADA طی یک ساعت گذشته به میزان -2.21% و در هفت روز اخیر به میزان +6.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Gently Used Lada (LADA)

ارزش بازار $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.26K$ 38.26K $ 38.26K سرمایه در گردش 998.51M 998.51M 998.51M عرضه کل 998,508,418.307559 998,508,418.307559 998,508,418.307559

ارزش بازار فعلی Gently Used Lada برابر است با $ 38.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LADA برابر است با 998.51M، و عرضه کل آن 998508418.307559 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.26K است.