قیمت امروز CHEF Universe

قیمت لحظه‌ ای CHEF Universe (CHEF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHEF به USD برابر با $ 0 برای هر CHEF می‌ باشد.

توکن CHEF Universe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,584.01 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 45.30B CHEF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHEF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHEF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -34.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CHEF Universe (CHEF)

ارزش بازار $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.24K$ 43.24K $ 43.24K سرمایه در گردش 45.30B 45.30B 45.30B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CHEF Universe برابر است با $ 19.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHEF برابر است با 45.30B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.24K است.