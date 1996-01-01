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برترین توکن‌ های اکوسیستم Sora بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Sora را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00095
0,00%
+0,01%
+0,03%
$ 74,87B
$ 30,16M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 8,93
0,00%
-0,02%
-8,03%
$ 8,22B
$ 1,07M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 180,17
-0,02%
+0,29%
-2,68%
$ 7,36B
$ 1,24
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,53
-0,21%
+6,23%
+16,58%
$ 6,28B
$ 93,42K
5
OKB
OKB
OKB
$ 106,155
+0,02%
-1,41%
+12,29%
$ 2,22B
$ 2,89K
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,249
+0,06%
+1,40%
-18,84%
$ 2,02B
$ 97,98K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86,56
+0,02%
+0,57%
-4,27%
$ 1,34B
$ 698,57
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7114
+0,45%
-0,31%
-3,25%
$ 459,80M
$ 119,38K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0,2414
+0,04%
+0,92%
+1,56%
$ 365,53M
$ 1,49M
10
Compound
Compound
COMP
$ 16,31
+0,55%
+1,11%
-1,45%
$ 163,40M
$ 3,50K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01361
0,00%
+1,11%
-5,87%
$ 147,91M
$ 4,37M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1 954,4
-0,34%
+0,99%
-5,01%
$ 69,78M
$ 30,03
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0,207
+0,15%
+2,63%
+2,38%
$ 68,05M
$ 283,65K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0,0003306
+1,52%
+3,79%
-1,42%
$ 58,83M
$ 202,44M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1602
0,00%
+1,58%
-5,32%
$ 45,98M
$ 386,66K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1 882,0
-0,15%
+0,00%
-1,30%
$ 34,80M
$ 83,42K
17
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,004924
+0,90%
+3,74%
-0,69%
$ 27,99M
$ 15,60M
18
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0,04773489
-0,49%
-0,01%
-0,16%
$ 27,21M
$ 254,80K
19
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2847
-0,52%
+3,48%
+3,22%
$ 24,81M
$ 236,33K
20
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0,093842
-1,25%
-0,00%
-1,54%
$ 22,61M
$ 109,76K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0,02206
-0,54%
+1,33%
-6,41%
$ 18,51M
$ 2,83M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0,127228
+0,57%
+0,01%
+0,69%
$ 15,20M
$ 2,53M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0,05601
-0,09%
-0,03%
-5,41%
$ 13,34M
$ 3,73K
24
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15 143,13
+0,08%
-0,03%
-10,77%
$ 4,61M
$ 8,75K
25
Ren
Ren
REN
$ 0,00327835
+3,86%
+0,03%
-4,88%
$ 3,28M
$ 214,25K
26
Cream
Cream
CREAM
$ 0,422968
0,00%
--
-3,00%
$ 1,24M
$ 72,39
27
xFUND
xFUND
XFUND
$ 71,7
0,00%
-0,00%
+0,21%
$ 714,89K
$ 539,61
28
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0,00656453
+0,01%
+0,00%
-5,87%
$ 366,70K
$ 94,19
29
Stafi
Stafi
FIS
$ 0,00204844
+1,41%
-0,24%
+9,72%
$ 318,76K
$ 163,31K
30
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0,03302073
0,00%
--
-1,12%
$ 72,18K
$ 1,43
31
Kaon
Kaon
KAON
$ 6,01E-6
0,00%
-0,70%
+24,43%
$ 63,18K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Sora چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Sora به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 31 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $103.87B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Sora چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Sora که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Sora در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 31 توکن از دسته اکوسیستم Sora را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Sora می‌توان به USDC, LEO, WBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Sora چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Sora در حال حاضر حدود $103.87B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Sora، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.