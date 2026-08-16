قیمت امروز Ren

قیمت لحظه‌ ای Ren (REN) در حال حاضر برابر با $ 0.00316916 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REN به USD برابر با $ 0.00316916 برای هر REN می‌ باشد.

توکن Ren در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,169,169 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B REN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REN در بازه‌ ای بین $ 0.00299208 (حداقل) و $ 0.00330532 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.8 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00248327 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REN طی یک ساعت گذشته به میزان -3.22% و در هفت روز اخیر به میزان -10.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 204.09K رسیده است.

اطلاعات بازار Ren (REN)

ارزش بازار $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M حجم (24 ساعته) $ 204.09K$ 204.09K $ 204.09K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ren برابر است با $ 3.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 204.09K. عرضه در گردش REN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.17M است.