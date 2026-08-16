قیمت امروز Stafi

قیمت لحظه‌ ای Stafi (FIS) در حال حاضر برابر با $ 0.00202391 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 22.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIS به USD برابر با $ 0.00202391 برای هر FIS می‌ باشد.

توکن Stafi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 314,939 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 155.61M FIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIS در بازه‌ ای بین $ 0.00186488 (حداقل) و $ 0.00253244 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00126843 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIS طی یک ساعت گذشته به میزان -3.98% و در هفت روز اخیر به میزان +2.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 121.84K رسیده است.

اطلاعات بازار Stafi (FIS)

ارزش بازار $ 314.94K$ 314.94K $ 314.94K حجم (24 ساعته) $ 121.84K$ 121.84K $ 121.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 314.94K$ 314.94K $ 314.94K سرمایه در گردش 155.61M 155.61M 155.61M عرضه کل 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697

ارزش بازار فعلی Stafi برابر است با $ 314.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 121.84K. عرضه در گردش FIS برابر است با 155.61M، و عرضه کل آن 155609685.4880697 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 314.94K است.