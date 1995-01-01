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برترین توکن‌ های حریم خصوصی بلاکچین بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش حریم خصوصی بلاکچین را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09969
+0.29%
+1.84%
-1.73%
$ 3.84B
$ 2.39M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07994
+0.11%
-3.42%
-12.59%
$ 617.98M
$ 19.83M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.14971
-0.36%
+24.03%
+88.15%
$ 419.84M
$ 7.05M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1993
0.00%
+2.15%
-1.14%
$ 217.03M
$ 298.85K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02321
+0.04%
+1.13%
-1.32%
$ 147.57M
$ 5.61M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.543
+0.19%
-1.57%
-0.08%
$ 131.07M
$ 69.68K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007475
-0.15%
+0.43%
-6.09%
$ 74.04M
$ 10.24M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03975
-0.15%
+1.74%
-2.69%
$ 51.19M
$ 1.40M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003469
-0.03%
+0.17%
+6.77%
$ 43.76M
$ 27.16M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005377
+0.41%
+0.90%
-4.53%
$ 41.83M
$ 12.63M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01174
0.00%
+1.30%
-13.50%
$ 33.78M
$ 5.19M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06409
-0.19%
+4.60%
-2.99%
$ 31.77M
$ 1.13M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.010152
+1.03%
-1.14%
-5.63%
$ 29.12M
$ 9.02M
14
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.0153
-0.07%
-2.24%
-3.59%
$ 18.20M
$ 3.63M
15
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2021
+0.55%
-2.61%
-14.63%
$ 16.75M
$ 279.06K
16
Verus
Verus
VRSC
$ 0.20271
0.00%
+0.00%
-16.67%
$ 16.36M
$ 736.04
17
Telos
Telos
TLOS
$ 0.029743
-0.07%
-0.56%
+32.42%
$ 13.35M
$ 2.22M
18
Octra
Octra
OCT
$ 0.02060764
-0.01%
-0.01%
+3.81%
$ 12.88M
$ 4.46K
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.052843
+0.23%
-0.00%
-0.61%
$ 10.51M
$ 425.73K
20
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02774
-0.86%
-4.33%
-12.89%
$ 9.48M
$ 3.34M
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011225
-2.85%
-1.84%
-6.04%
$ 8.83M
$ 7.26M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06357
+0.05%
-0.56%
-1.72%
$ 7.48M
$ 180.90K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.402
+0.07%
+3.85%
+1.98%
$ 4.39M
$ 149.31K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008709
+0.65%
-1.50%
-8.44%
$ 2.32M
$ 6.54M
25
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.01841196
-0.08%
-0.08%
-6.54%
$ 1.48M
$ 2.43K
26
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007467
-0.49%
-2.51%
-16.38%
$ 1.13M
$ 113.27K
27
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.154
0.00%
-10.59%
-24.38%
$ 829.82K
$ 45.28K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03544333
-0.73%
+0.01%
-9.18%
$ 329.28K
$ 167.97K
29
Dero
Dero
DERO
$ 0.01047851
+0.01%
-0.21%
-76.17%
$ 132.84K
$ 16.42K
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012885
-0.69%
0.00%
+0.15%
$ 11.66K
$ 4.75K
32
XTM
XTM
XTM
$ 0.000312
+0.96%
-2.17%
-29.05%
--
$ 11.69M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.07912
-0.01%
-1.21%
-6.00%
--
$ 734.91K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0.00582
+1.57%
-16.02%
+41.61%
--
$ 740.30K
35
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.01741
0.00%
+0.46%
-3.75%
--
$ 3.38M
36
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.004911
+0.10%
-7.21%
-9.29%
--
$ 21.20M
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.848
-0.10%
+0.92%
-2.14%
--
$ 11.99K

سوالات متداول

توکن‌ های حریم خصوصی بلاکچین چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های حریم خصوصی بلاکچین به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 37 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $5.80B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن حریم خصوصی بلاکچین چیست؟
در میان توکن‌ های دسته حریم خصوصی بلاکچین که در MEXC رصد می‌شوند، توکن H با ثبت تغییر قیمتی 24.03% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن حریم خصوصی بلاکچین در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 37 توکن از دسته حریم خصوصی بلاکچین را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص حریم خصوصی بلاکچین می‌توان به CC, BDX, H اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته حریم خصوصی بلاکچین چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های حریم خصوصی بلاکچین در حال حاضر حدود $5.80B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش حریم خصوصی بلاکچین، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.