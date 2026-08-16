قیمت امروز EXOD

قیمت لحظه‌ ای EXOD (EXOD) در حال حاضر برابر با $ 7.73 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 56.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EXOD به USD برابر با $ 7.73 برای هر EXOD می‌ باشد.

توکن EXOD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80,757,622 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.45M EXOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EXOD در بازه‌ ای بین $ 4.93 (حداقل) و $ 7.73 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.09 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 4.93 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EXOD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +53.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار EXOD (EXOD)

ارزش بازار $ 80.76M$ 80.76M $ 80.76M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 80.76M$ 80.76M $ 80.76M سرمایه در گردش 10.45M 10.45M 10.45M عرضه کل 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

ارزش بازار فعلی EXOD برابر است با $ 80.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش EXOD برابر است با 10.45M، و عرضه کل آن 10446000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 80.76M است.