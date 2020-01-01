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برترین توکن‌ های اکوسیستم شبکه بوبا بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم شبکه بوبا را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.0407822
-0.66%
-0.00%
-0.47%
$ 28.77M
$ 680.76K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2906
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
5
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01739
+0.23%
+0.52%
-10.30%
$ 8.59M
$ 3.27M
6
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0.04454
+0.04%
+0.29%
-0.11%
$ 6.25M
$ 1.21M
7
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم شبکه بوبا چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم شبکه بوبا به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $74.95B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم شبکه بوبا چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم شبکه بوبا که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FRAX با ثبت تغییر قیمتی 1.47% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم شبکه بوبا در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته اکوسیستم شبکه بوبا را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم شبکه بوبا می‌توان به USDC, ACX, FRAX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم شبکه بوبا چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم شبکه بوبا در حال حاضر حدود $74.95B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم شبکه بوبا، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.