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برترین توکن‌ های اپلیکیشن های هوش مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اپلیکیشن های هوش مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11359
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.0007
-0.07%
-0.32%
+2.79%
$ 563.35M
$ 6.41K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.87147
+0.26%
-14.23%
+92.49%
$ 365.36M
$ 3.18M
4
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0102728
+0.71%
-1.36%
+144.18%
$ 235.16M
$ 166.86M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.000955
-0.51%
-22.98%
-20.18%
$ 103.33M
$ 147.56M
6
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295836
+0.13%
0.00%
+0.04%
$ 72.52M
$ 632.14K
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1928
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
8
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37364
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
9
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.277
-0.14%
+0.69%
+30.44%
$ 55.26M
$ 25.62M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.00347
-0.03%
+0.12%
+6.18%
$ 43.77M
$ 27.13M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02141
-0.47%
+5.83%
-3.93%
$ 27.72M
$ 3.06M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001532
-0.07%
+0.99%
+3.44%
$ 25.74M
$ 222.07M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.08041
+0.07%
+2.03%
+7.65%
$ 24.58M
$ 1.51M
14
Rei
Rei
REI
$ 0.0229692
+0.04%
-0.01%
-19.08%
$ 22.97M
$ 30.04K
15
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002298
-2.71%
-5.74%
-26.45%
$ 22.81M
$ 248.65M
16
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.02611
-0.04%
-0.87%
-6.09%
$ 22.16M
$ 1.98M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3029
+1.10%
+2.58%
-4.99%
$ 21.24M
$ 186.93K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020954
+0.05%
+2.53%
-9.43%
$ 19.57M
$ 3.10M
19
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01699
+0.41%
-0.12%
+0.83%
$ 17.76M
$ 3.73M
20
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008371
+0.49%
+0.23%
-1.68%
$ 16.73M
$ 13.14M
21
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.321316
+0.09%
-0.06%
-10.60%
$ 14.05M
$ 746.11K
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.9
-0.31%
+3.62%
-4.31%
$ 12.70M
$ 5.47K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02956
0.00%
+1.37%
+1.09%
$ 11.51M
$ 73.33K
24
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03224
+0.03%
+4.77%
-3.81%
$ 11.15M
$ 1.81M
25
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.618907
+0.01%
+0.07%
-1.35%
$ 9.40M
$ 64.43
26
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03641
+0.36%
+3.76%
+1.00%
$ 9.30M
$ 2.07M
27
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0618
+0.33%
+0.65%
-7.77%
$ 9.13M
$ 63.29K
28
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011462
-0.19%
+2.40%
-6.19%
$ 8.60M
$ 5.19M
29
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004414
0.00%
+1.85%
-3.33%
$ 5.54M
$ 474.20K
30
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003037
+0.03%
+0.40%
-5.34%
$ 5.25M
$ 5.17M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004817
-0.14%
-0.23%
-12.00%
$ 4.82M
$ 11.56M
32
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.004935
-1.14%
-0.04%
-2.89%
$ 3.21M
$ 11.21M
33
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00034043
0.00%
--
+6.23%
$ 2.39M
$ 4.76
34
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00065733
+18.86%
+0.12%
+2.13%
$ 2.36M
$ 13.34K
35
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-4.28%
$ 2.30M
$ 6.57
36
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019296
0.00%
+0.12%
+4.53%
$ 1.92M
$ 394.93
37
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00191102
0.00%
+0.00%
-2.98%
$ 1.91M
$ 2.48
38
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
39
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.0017693
+0.14%
+0.02%
-11.59%
$ 1.77M
$ 167.25K
40
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-2.05%
$ 1.53M
$ 243.44
41
Kin
Kin
KIN
$ 3.99781E-7
-0.27%
+11.20%
+6.85%
$ 1.06M
--
42
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00099003
+0.09%
-0.01%
-12.34%
$ 989.94K
$ 2.98
43
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.47
0.00%
--
-0.15%
$ 974.15K
$ 43.92
44
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00238
+0.85%
+0.85%
+15.61%
$ 939.94K
$ 6.46M
45
LayerX
LayerX
LX
$ 8.186E-5
-0.72%
+2.00%
+16.86%
$ 818.60K
--
46
NODE
NODE
NODE
$ 0.005871
+0.03%
-0.07%
-0.34%
$ 782.60K
$ 10.41M
47
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.0025081
0.00%
--
-0.16%
$ 726.04K
$ 6.18
48
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00072233
+3.86%
-0.23%
-30.04%
$ 722.45K
$ 38.42K
49
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.66714
0.00%
+0.05%
-4.59%
$ 667.15K
$ 196.11
50
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.00066342
+0.06%
+0.00%
-2.84%
$ 663.42K
$ 1.99

سوالات متداول

توکن‌ های اپلیکیشن های هوش مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اپلیکیشن های هوش مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 168 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $3.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اپلیکیشن های هوش مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اپلیکیشن های هوش مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HATCHER با ثبت تغییر قیمتی 33.00% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اپلیکیشن های هوش مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 168 توکن از دسته اپلیکیشن های هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اپلیکیشن های هوش مصنوعی می‌توان به M, VVV, VELVET اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اپلیکیشن های هوش مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اپلیکیشن های هوش مصنوعی در حال حاضر حدود $3.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اپلیکیشن های هوش مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.