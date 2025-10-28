DolphinDPHN چیست

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference. Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network. The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network. By processing a portion of the network's requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU. The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

پیش‌ بینی قیمت Dolphin (USD)

ارزش Dolphin (DPHN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dolphin (DPHN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dolphin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Dolphin را بررسی کنید!

DPHN به ارزهای محلی

توکنومیکس Dolphin (DPHN)

درک، توکنومیکس Dolphin (DPHN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DPHN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Dolphin (DPHN) امروز Dolphin (DPHN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DPHN به واحد USD برابر است با 0.02057701 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DPHN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02057701 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DPHN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dolphin چقدر است؟ ارزش بازار DPHN برابر است با $ 10.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DPHN چقدر است؟ عرضه در گردش DPHN برابر است با 497.61M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DPHN چقدر بوده است؟ DPHN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02226817 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DPHN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DPHN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01112509 USD رسید. حجم معاملات DPHN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DPHN برابر است با -- USD . آیا DPHN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DPHN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DPHN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dolphin (DPHN)