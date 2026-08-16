قیمت امروز Sogni AI

قیمت لحظه‌ ای Sogni AI (SOGNI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOGNI به USD برابر با $ 0 برای هر SOGNI می‌ باشد.

توکن Sogni AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,984,372 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.59B SOGNI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOGNI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00794096 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOGNI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -14.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Sogni AI (SOGNI)

ارزش بازار $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M حجم (24 ساعته) $ 11.26K$ 11.26K $ 11.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.53M$ 5.53M $ 5.53M سرمایه در گردش 3.59B 3.59B 3.59B عرضه کل 9,999,126,194.51504 9,999,126,194.51504 9,999,126,194.51504

ارزش بازار فعلی Sogni AI برابر است با $ 1.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.26K. عرضه در گردش SOGNI برابر است با 3.59B، و عرضه کل آن 9999126194.51504 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.53M است.