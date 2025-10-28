MUTE SWAP by VirtualsMUTE چیست

منبع MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) وب سایت رسمی

MUTE به ارزهای محلی

توکنومیکس MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

درک، توکنومیکس MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MUTE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) امروز MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MUTE به واحد USD برابر است با 0.00672653 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MUTE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00672653 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MUTE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MUTE SWAP by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار MUTE برابر است با $ 2.69M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MUTE چقدر است؟ عرضه در گردش MUTE برابر است با 400.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MUTE چقدر بوده است؟ MUTE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00790873 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MUTE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MUTE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00097733 USD رسید. حجم معاملات MUTE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MUTE برابر است با -- USD . آیا MUTE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MUTE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MUTE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)