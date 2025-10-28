KinKIN چیست

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased. Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy. Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others. In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity. Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin. Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased. Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy. Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others. In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity. Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Kin (USD)

ارزش Kin (KIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kin (KIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kin را بررسی کنید!

KIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Kin (KIN)

درک، توکنومیکس Kin (KIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kin (KIN) امروز Kin (KIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kin چقدر است؟ ارزش بازار KIN برابر است با $ 2.54M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KIN چقدر است؟ عرضه در گردش KIN برابر است با 2.65T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KIN چقدر بوده است؟ KIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00122572 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KIN برابر است با -- USD . آیا KIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kin (KIN)