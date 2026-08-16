قیمت امروز Daydreams

قیمت لحظه‌ ای Daydreams (DREAMS) در حال حاضر برابر با $ 0.00177248 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DREAMS به USD برابر با $ 0.00177248 برای هر DREAMS می‌ باشد.

توکن Daydreams در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,772,039 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 849.48M DREAMS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DREAMS در بازه‌ ای بین $ 0.00173241 (حداقل) و $ 0.00177521 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03903129 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00140559 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DREAMS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -11.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 165.90K رسیده است.

اطلاعات بازار Daydreams (DREAMS)

ارزش بازار $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M حجم (24 ساعته) $ 165.90K$ 165.90K $ 165.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M سرمایه در گردش 849.48M 849.48M 849.48M عرضه کل 999,758,942.778665 999,758,942.778665 999,758,942.778665

ارزش بازار فعلی Daydreams برابر است با $ 1.77M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 165.90K. عرضه در گردش DREAMS برابر است با 849.48M، و عرضه کل آن 999758942.778665 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.77M است.