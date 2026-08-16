قیمت امروز Rei

قیمت لحظه‌ ای Rei (REI) در حال حاضر برابر با $ 0.02296182 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REI به USD برابر با $ 0.02296182 برای هر REI می‌ باشد.

توکن Rei در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,962,971 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B REI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REI در بازه‌ ای بین $ 0.02254904 (حداقل) و $ 0.02312669 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.218973 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00605432 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -20.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Rei (REI)

ارزش بازار $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M حجم (24 ساعته) $ 28.32K$ 28.32K $ 28.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.96M$ 22.96M $ 22.96M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Rei برابر است با $ 22.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.32K. عرضه در گردش REI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.96M است.