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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Block Street ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Block Street ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Block Street (BSB)

تحلیل تکنیکال امروز Block Street (BSB)

صفحه تحلیل Block Street، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BSB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Block Street را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Block Street (BSB)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.12147---20.81%-7.63%-79.44%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Block Street

Block Street اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Block Street در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 15
خنثی 1
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 12خنثی 0خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 1خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.12149
0.12149
مقاومت دوم
0.12149
0.12148
مقاومت اول
0.12148
0.12148
نقطه محوری
0.12148
0.12148
حمایت اول
0.12147
0.12147
حمایت دوم
0.12147
0.12147
حمایت سوم
0.12146
0.12147

سیگنال‌ های بازار Block Street

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.61M
$2.95 M
$3.56 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.03M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.58 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.55 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.02M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.40 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.42 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Block Street جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BSBUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.05 M0.12
2026-08-14-$0.22 M0.12
2026-08-13$0.00 M0.12
2026-08-12$0.08 M0.13
2026-08-11$0.02 M0.13

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Block Street بیشتر کاوش کنید

معامله Block Street (BSB) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Block Street را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBSB
$0.12147
$0.12147$0.12147
+3.03%
5.86M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BSB به USD

مقدار

BSB
BSB
USD
USD

1 BSB = 0.12147 USD

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