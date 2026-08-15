تحلیل تکنیکال امروز Block Street (BSB) صفحه تحلیل Block Street، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BSB، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Block Street را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Block Street (BSB) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.12147 -- -20.81% -7.63% -79.44%

Block Street اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Block Street در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 15 خنثی 1 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 0 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.12149 0.12149 مقاومت دوم 0.12149 0.12148 مقاومت اول 0.12148 0.12148 نقطه محوری 0.12148 0.12148 حمایت اول 0.12147 0.12147 حمایت دوم 0.12147 0.12147 حمایت سوم 0.12146 0.12147

سیگنال‌ های بازار Block Street حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.61M $2.95 M $3.56 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.03M خریدهای فعال 3 روزه $0.58 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.55 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $1.40 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.42 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Block Street جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BSBUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.05 M 0.12 2026-08-14 -$0.22 M 0.12 2026-08-13 $0.00 M 0.12 2026-08-12 $0.08 M 0.13 2026-08-11 $0.02 M 0.13 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Block Street (BSB) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Block Street را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT BSB $0.12147 $0.12147 $0.12147 +3.03% 5.86M (USDT) معامله کنید