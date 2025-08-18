Rohkem infot Y8U

Y8U hind (Y8U)

1 Y8U/USD reaalajas hind:

$0.00183591
-10.70%1D
mexc
USD
Y8U (Y8U) reaalajas hinnagraafik
Y8U (Y8U) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00183392
24 h madal
$ 0.00205624
24 h kõrge

$ 0.00183392
$ 0.00205624
$ 0.111159
$ 0.00110598
-0.11%

-10.71%

-25.28%

-25.28%

Y8U (Y8U) reaalajas hind on $0.00183591. Viimase 24 tunni jooksul Y8U kaubeldud madalaim $ 0.00183392 ja kõrgeim $ 0.00205624 näitab aktiivset turu volatiivsust. Y8Ukõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.111159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110598.

Lüliajalise tootluse osas on Y8U muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -10.71% 24 tunni vältel -25.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Y8U (Y8U) – turuteave

$ 538.10K
--
$ 538.10K
293.10M
293,097,684.0
Y8U praegune turukapitalisatsioon on $ 538.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. Y8U ringlev varu on 293.10M, mille koguvaru on 293097684.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 538.10K.

Y8U (Y8U) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Y8U ja USD hinnamuutus $ -0.000220291183611766.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Y8U ja USD hinnamuutus $ +0.0008290321.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Y8U ja USD hinnamuutus $ +0.0002432371.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Y8U ja USD hinnamuutus $ -0.001050785736461426.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000220291183611766-10.71%
30 päeva$ +0.0008290321+45.16%
60 päeva$ +0.0002432371+13.25%
90 päeva$ -0.001050785736461426-36.40%

Mis on Y8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Üksuse Y8U (Y8U) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Y8U hinna ennustus (USD)

Kui palju on Y8U (Y8U) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Y8U (Y8U) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Y8U nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Y8U hinna ennustust kohe!

Y8U kohalike valuutade suhtes

Y8U (Y8U) tokenoomika

Y8U (Y8U) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet Y8U tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Y8U (Y8U) kohta

Kui palju on Y8U (Y8U) tänapäeval väärt?
Reaalajas Y8U hind USD on 0.00183591 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune Y8U/USD hind?
Praegune hind Y8U/USD on $ 0.00183591. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Y8U turukapitalisatsioon?
Y8U turukapitalisatsioon on $ 538.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on Y8U ringlev varu?
Y8U ringlev varu on 293.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim Y8U (ATH) hind?
Y8U saavutab ATH hinna summas 0.111159 USD.
Mis oli kõigi aegade Y8U madalaim (ATL) hind?
Y8U nägi ATL hinda summas 0.00110598 USD.
Milline on Y8U kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine Y8U kauplemismaht on -- USD.
Kas Y8U sel aastal kõrgemale ka suundub?
Y8U võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake Y8U hinna ennustust.
Y8U (Y8U) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.