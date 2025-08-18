Mis on Y8U (Y8U)

Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners.

Y8U (Y8U) tokenoomika

Y8U (Y8U) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet Y8U tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Y8U (Y8U) kohta Kui palju on Y8U (Y8U) tänapäeval väärt? Reaalajas Y8U hind USD on 0.00183591 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune Y8U/USD hind? $ 0.00183591 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind Y8U/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Y8U turukapitalisatsioon? Y8U turukapitalisatsioon on $ 538.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on Y8U ringlev varu? Y8U ringlev varu on 293.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim Y8U (ATH) hind? Y8U saavutab ATH hinna summas 0.111159 USD . Mis oli kõigi aegade Y8U madalaim (ATL) hind? Y8U nägi ATL hinda summas 0.00110598 USD . Milline on Y8U kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine Y8U kauplemismaht on -- USD . Kas Y8U sel aastal kõrgemale ka suundub? Y8U võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake Y8U hinna ennustust

