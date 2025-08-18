Rohkem infot WHISKEY

WHISKEY Hinnainfo

WHISKEY Ametlik veebisait

WHISKEY Tokenoomika

WHISKEY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WHISKEY logo

WHISKEY hind (WHISKEY)

Loendis mitteolevad

1 WHISKEY/USD reaalajas hind:

$0.00417683
$0.00417683$0.00417683
-5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WHISKEY (WHISKEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:06:39 (UTC+8)

WHISKEY (WHISKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00414395
$ 0.00414395$ 0.00414395
24 h madal
$ 0.00444413
$ 0.00444413$ 0.00444413
24 h kõrge

$ 0.00414395
$ 0.00414395$ 0.00414395

$ 0.00444413
$ 0.00444413$ 0.00444413

$ 0.00546237
$ 0.00546237$ 0.00546237

$ 0.00005592
$ 0.00005592$ 0.00005592

+0.37%

-5.70%

-4.61%

-4.61%

WHISKEY (WHISKEY) reaalajas hind on $0.00417969. Viimase 24 tunni jooksul WHISKEY kaubeldud madalaim $ 0.00414395 ja kõrgeim $ 0.00444413 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHISKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00546237 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005592.

Lüliajalise tootluse osas on WHISKEY muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel -4.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WHISKEY (WHISKEY) – turuteave

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

--
----

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

997.50M
997.50M 997.50M

997,499,327.180212
997,499,327.180212 997,499,327.180212

WHISKEY praegune turukapitalisatsioon on $ 4.17M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHISKEY ringlev varu on 997.50M, mille koguvaru on 997499327.180212. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.17M.

WHISKEY (WHISKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WHISKEY ja USD hinnamuutus $ -0.000252725564583541.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WHISKEY ja USD hinnamuutus $ -0.0000933638.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WHISKEY ja USD hinnamuutus $ +0.0008752918.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WHISKEY ja USD hinnamuutus $ -0.000637715178945965.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000252725564583541-5.70%
30 päeva$ -0.0000933638-2.23%
60 päeva$ +0.0008752918+20.94%
90 päeva$ -0.000637715178945965-13.23%

Mis on WHISKEY (WHISKEY)

We are just a new MEME coin, tastes like WHISKEY.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WHISKEY (WHISKEY) allikas

Ametlik veebisait

WHISKEY hinna ennustus (USD)

Kui palju on WHISKEY (WHISKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WHISKEY (WHISKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WHISKEY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WHISKEY hinna ennustust kohe!

WHISKEY kohalike valuutade suhtes

WHISKEY (WHISKEY) tokenoomika

WHISKEY (WHISKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHISKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WHISKEY (WHISKEY) kohta

Kui palju on WHISKEY (WHISKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHISKEY hind USD on 0.00417969 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHISKEY/USD hind?
Praegune hind WHISKEY/USD on $ 0.00417969. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WHISKEY turukapitalisatsioon?
WHISKEY turukapitalisatsioon on $ 4.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHISKEY ringlev varu?
WHISKEY ringlev varu on 997.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHISKEY (ATH) hind?
WHISKEY saavutab ATH hinna summas 0.00546237 USD.
Mis oli kõigi aegade WHISKEY madalaim (ATL) hind?
WHISKEY nägi ATL hinda summas 0.00005592 USD.
Milline on WHISKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHISKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas WHISKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHISKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHISKEY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:06:39 (UTC+8)

WHISKEY (WHISKEY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.