WDOT logo

WDOT hind (WDOT)

Loendis mitteolevad

1 WDOT/USD reaalajas hind:

$3.9
$3.9
-4.10%1D
mexc
USD
WDOT (WDOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:10:07 (UTC+8)

WDOT (WDOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.67
$ 3.67
24 h madal
$ 4.16
$ 4.16
24 h kõrge

$ 3.67
$ 3.67

$ 4.16
$ 4.16

$ 9,735.11
$ 9,735.11

$ 3.1
$ 3.1

+0.00%

-4.17%

-3.79%

-3.79%

WDOT (WDOT) reaalajas hind on $3.9. Viimase 24 tunni jooksul WDOT kaubeldud madalaim $ 3.67 ja kõrgeim $ 4.16 näitab aktiivset turu volatiivsust. WDOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9,735.11 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.1.

Lüliajalise tootluse osas on WDOT muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -4.17% 24 tunni vältel -3.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WDOT (WDOT) – turuteave

$ 121.91K
$ 121.91K

--
--

$ 121.91K
$ 121.91K

31.14K
31.14K

31,144.3761594986
31,144.3761594986

WDOT praegune turukapitalisatsioon on $ 121.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WDOT ringlev varu on 31.14K, mille koguvaru on 31144.3761594986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 121.91K.

WDOT (WDOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WDOT ja USD hinnamuutus $ -0.169861315363116.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WDOT ja USD hinnamuutus $ -0.3815697600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WDOT ja USD hinnamuutus $ +0.3001783200.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WDOT ja USD hinnamuutus $ -0.655460168706643.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.169861315363116-4.17%
30 päeva$ -0.3815697600-9.78%
60 päeva$ +0.3001783200+7.70%
90 päeva$ -0.655460168706643-14.38%

Mis on WDOT (WDOT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WDOT (WDOT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

WDOT hinna ennustus (USD)

Kui palju on WDOT (WDOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WDOT (WDOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WDOT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WDOT hinna ennustust kohe!

WDOT kohalike valuutade suhtes

WDOT (WDOT) tokenoomika

WDOT (WDOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WDOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WDOT (WDOT) kohta

Kui palju on WDOT (WDOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WDOT hind USD on 3.9 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WDOT/USD hind?
Praegune hind WDOT/USD on $ 3.9. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WDOT turukapitalisatsioon?
WDOT turukapitalisatsioon on $ 121.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WDOT ringlev varu?
WDOT ringlev varu on 31.14K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WDOT (ATH) hind?
WDOT saavutab ATH hinna summas 9,735.11 USD.
Mis oli kõigi aegade WDOT madalaim (ATL) hind?
WDOT nägi ATL hinda summas 3.1 USD.
Milline on WDOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WDOT kauplemismaht on -- USD.
Kas WDOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WDOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WDOT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.