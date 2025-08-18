Rohkem infot VITARNA

VitaRNA logo

VitaRNA hind (VITARNA)

Loendis mitteolevad

1 VITARNA/USD reaalajas hind:

$1.71
+6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
VitaRNA (VITARNA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:05:29 (UTC+8)

VitaRNA (VITARNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.61
24 h madal
$ 1.88
24 h kõrge

$ 1.61
$ 1.88
$ 7.46
$ 0.525027
+0.35%

+6.16%

-4.29%

-4.29%

VitaRNA (VITARNA) reaalajas hind on $1.71. Viimase 24 tunni jooksul VITARNA kaubeldud madalaim $ 1.61 ja kõrgeim $ 1.88 näitab aktiivset turu volatiivsust. VITARNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.525027.

Lüliajalise tootluse osas on VITARNA muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, +6.16% 24 tunni vältel -4.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VitaRNA (VITARNA) – turuteave

$ 3.89M
--
$ 8.57M
2.27M
5,000,000.0
VitaRNA praegune turukapitalisatsioon on $ 3.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VITARNA ringlev varu on 2.27M, mille koguvaru on 5000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.57M.

VitaRNA (VITARNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VitaRNA ja USD hinnamuutus $ +0.099427.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VitaRNA ja USD hinnamuutus $ +0.3224711160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VitaRNA ja USD hinnamuutus $ +0.2660676210.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VitaRNA ja USD hinnamuutus $ +0.1558405792554958.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.099427+6.16%
30 päeva$ +0.3224711160+18.86%
60 päeva$ +0.2660676210+15.56%
90 päeva$ +0.1558405792554958+10.03%

Mis on VitaRNA (VITARNA)

Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VitaRNA (VITARNA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

VitaRNA hinna ennustus (USD)

Kui palju on VitaRNA (VITARNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VitaRNA (VITARNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VitaRNA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VitaRNA hinna ennustust kohe!

VITARNA kohalike valuutade suhtes

VitaRNA (VITARNA) tokenoomika

VitaRNA (VITARNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VITARNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VitaRNA (VITARNA) kohta

Kui palju on VitaRNA (VITARNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VITARNA hind USD on 1.71 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VITARNA/USD hind?
Praegune hind VITARNA/USD on $ 1.71. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VitaRNA turukapitalisatsioon?
VITARNA turukapitalisatsioon on $ 3.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VITARNA ringlev varu?
VITARNA ringlev varu on 2.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VITARNA (ATH) hind?
VITARNA saavutab ATH hinna summas 7.46 USD.
Mis oli kõigi aegade VITARNA madalaim (ATL) hind?
VITARNA nägi ATL hinda summas 0.525027 USD.
Milline on VITARNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VITARNA kauplemismaht on -- USD.
Kas VITARNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VITARNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VITARNA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:05:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.