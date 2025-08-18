Rohkem infot VERTAI

Vertical AI hind (VERTAI)

1 VERTAI/USD reaalajas hind:

$0.392439
$0.392439
-5.20%1D
USD
Vertical AI (VERTAI) reaalajas hinnagraafik
Vertical AI (VERTAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.392581
$ 0.392581
24 h madal
$ 0.452985
$ 0.452985
24 h kõrge

$ 0.392581
$ 0.392581

$ 0.452985
$ 0.452985

$ 1.14
$ 1.14

$ 0.014562
$ 0.014562

-0.63%

-5.07%

+22.25%

+22.25%

Vertical AI (VERTAI) reaalajas hind on $0.393337. Viimase 24 tunni jooksul VERTAI kaubeldud madalaim $ 0.392581 ja kõrgeim $ 0.452985 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014562.

Lüliajalise tootluse osas on VERTAI muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -5.07% 24 tunni vältel +22.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vertical AI (VERTAI) – turuteave

$ 39.26M
$ 39.26M

--
--

$ 39.26M
$ 39.26M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Vertical AI praegune turukapitalisatsioon on $ 39.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VERTAI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.26M.

Vertical AI (VERTAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vertical AI ja USD hinnamuutus $ -0.0210114499520598.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vertical AI ja USD hinnamuutus $ +0.3176725706.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vertical AI ja USD hinnamuutus $ +0.7848122179.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vertical AI ja USD hinnamuutus $ +0.18185456520323865.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0210114499520598-5.07%
30 päeva$ +0.3176725706+80.76%
60 päeva$ +0.7848122179+199.53%
90 päeva$ +0.18185456520323865+85.99%

Mis on Vertical AI (VERTAI)

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vertical AI (VERTAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Vertical AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vertical AI (VERTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vertical AI (VERTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vertical AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vertical AI hinna ennustust kohe!

VERTAI kohalike valuutade suhtes

Vertical AI (VERTAI) tokenoomika

Vertical AI (VERTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vertical AI (VERTAI) kohta

Kui palju on Vertical AI (VERTAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VERTAI hind USD on 0.393337 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VERTAI/USD hind?
Praegune hind VERTAI/USD on $ 0.393337. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vertical AI turukapitalisatsioon?
VERTAI turukapitalisatsioon on $ 39.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VERTAI ringlev varu?
VERTAI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VERTAI (ATH) hind?
VERTAI saavutab ATH hinna summas 1.14 USD.
Mis oli kõigi aegade VERTAI madalaim (ATL) hind?
VERTAI nägi ATL hinda summas 0.014562 USD.
Milline on VERTAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VERTAI kauplemismaht on -- USD.
Kas VERTAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VERTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VERTAI hinna ennustust.
