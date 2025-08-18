Mis on Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

Üksuse Stader ETHx (ETHX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ETHX kohalike valuutade suhtes

Stader ETHx (ETHX) tokenoomika

Stader ETHx (ETHX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Stader ETHx (ETHX) tänapäeval väärt? Reaalajas ETHX hind USD on 4,585.09 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETHX/USD hind? $ 4,585.09 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETHX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stader ETHx turukapitalisatsioon? ETHX turukapitalisatsioon on $ 663.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETHX ringlev varu? ETHX ringlev varu on 144.72K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHX (ATH) hind? ETHX saavutab ATH hinna summas 5,094.29 USD . Mis oli kõigi aegade ETHX madalaim (ATL) hind? ETHX nägi ATL hinda summas 1,474.49 USD . Milline on ETHX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETHX kauplemismaht on -- USD .

