Stader ETHx logo

Stader ETHx hind (ETHX)

Loendis mitteolevad

1 ETHX/USD reaalajas hind:

$4,585.09
$4,585.09$4,585.09
-3.20%1D
mexc
USD
Stader ETHx (ETHX) reaalajas hinnagraafik
Stader ETHx (ETHX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,580.98
$ 4,580.98$ 4,580.98
24 h madal
$ 4,860.23
$ 4,860.23$ 4,860.23
24 h kõrge

$ 4,580.98
$ 4,580.98$ 4,580.98

$ 4,860.23
$ 4,860.23$ 4,860.23

$ 5,094.29
$ 5,094.29$ 5,094.29

$ 1,474.49
$ 1,474.49$ 1,474.49

-1.32%

-3.23%

-0.51%

-0.51%

Stader ETHx (ETHX) reaalajas hind on $4,585.09. Viimase 24 tunni jooksul ETHX kaubeldud madalaim $ 4,580.98 ja kõrgeim $ 4,860.23 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETHXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,094.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,474.49.

Lüliajalise tootluse osas on ETHX muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, -3.23% 24 tunni vältel -0.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stader ETHx (ETHX) – turuteave

$ 663.37M
$ 663.37M$ 663.37M

--
----

$ 663.37M
$ 663.37M$ 663.37M

144.72K
144.72K 144.72K

144,552.0975161205
144,552.0975161205 144,552.0975161205

Stader ETHx praegune turukapitalisatsioon on $ 663.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ETHX ringlev varu on 144.72K, mille koguvaru on 144552.0975161205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 663.37M.

Stader ETHx (ETHX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Stader ETHx ja USD hinnamuutus $ -153.217127079048.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Stader ETHx ja USD hinnamuutus $ +953.1228326960.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Stader ETHx ja USD hinnamuutus $ +3,268.9738451660.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Stader ETHx ja USD hinnamuutus $ +1,857.4213140724217.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -153.217127079048-3.23%
30 päeva$ +953.1228326960+20.79%
60 päeva$ +3,268.9738451660+71.30%
90 päeva$ +1,857.4213140724217+68.10%

Mis on Stader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

Stader ETHx hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stader ETHx (ETHX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stader ETHx (ETHX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stader ETHx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stader ETHx hinna ennustust kohe!

ETHX kohalike valuutade suhtes

Stader ETHx (ETHX) tokenoomika

Stader ETHx (ETHX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stader ETHx (ETHX) kohta

Kui palju on Stader ETHx (ETHX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETHX hind USD on 4,585.09 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETHX/USD hind?
Praegune hind ETHX/USD on $ 4,585.09. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stader ETHx turukapitalisatsioon?
ETHX turukapitalisatsioon on $ 663.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETHX ringlev varu?
ETHX ringlev varu on 144.72K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHX (ATH) hind?
ETHX saavutab ATH hinna summas 5,094.29 USD.
Mis oli kõigi aegade ETHX madalaim (ATL) hind?
ETHX nägi ATL hinda summas 1,474.49 USD.
Milline on ETHX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETHX kauplemismaht on -- USD.
Kas ETHX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETHX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHX hinna ennustust.
