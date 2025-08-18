Mis on Resolv USR (USR)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Resolv USR (USR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Resolv USR hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resolv USR (USR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resolv USR (USR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resolv USR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resolv USR hinna ennustust kohe!

USR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Resolv USR (USR) tokenoomika

Resolv USR (USR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resolv USR (USR) kohta Kui palju on Resolv USR (USR) tänapäeval väärt? Reaalajas USR hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USR/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Resolv USR turukapitalisatsioon? USR turukapitalisatsioon on $ 305.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USR ringlev varu? USR ringlev varu on 305.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USR (ATH) hind? USR saavutab ATH hinna summas 1.022 USD . Mis oli kõigi aegade USR madalaim (ATL) hind? USR nägi ATL hinda summas 0.959194 USD . Milline on USR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USR kauplemismaht on -- USD . Kas USR sel aastal kõrgemale ka suundub? USR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USR hinna ennustust

Resolv USR (USR) Olulised valdkonna uudised