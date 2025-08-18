Rohkem infot MTRM

MTRM Hinnainfo

MTRM Ametlik veebisait

MTRM Tokenoomika

MTRM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Materium logo

Materium hind (MTRM)

Loendis mitteolevad

1 MTRM/USD reaalajas hind:

$0.00919848
$0.00919848$0.00919848
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Materium (MTRM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:09:04 (UTC+8)

Materium (MTRM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.00370831
$ 0.00370831$ 0.00370831

--

--

+14.98%

+14.98%

Materium (MTRM) reaalajas hind on $0.00919848. Viimase 24 tunni jooksul MTRM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTRMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.019 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00370831.

Lüliajalise tootluse osas on MTRM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +14.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Materium (MTRM) – turuteave

$ 172.84K
$ 172.84K$ 172.84K

--
----

$ 172.84K
$ 172.84K$ 172.84K

18.79M
18.79M 18.79M

18,790,336.0
18,790,336.0 18,790,336.0

Materium praegune turukapitalisatsioon on $ 172.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTRM ringlev varu on 18.79M, mille koguvaru on 18790336.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.84K.

Materium (MTRM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Materium ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Materium ja USD hinnamuutus $ -0.0020521634.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Materium ja USD hinnamuutus $ +0.0018296034.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Materium ja USD hinnamuutus $ -0.003520853560807664.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0020521634-22.30%
60 päeva$ +0.0018296034+19.89%
90 päeva$ -0.003520853560807664-27.68%

Mis on Materium (MTRM)

In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Materium (MTRM) allikas

Ametlik veebisait

Materium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Materium (MTRM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Materium (MTRM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Materium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Materium hinna ennustust kohe!

MTRM kohalike valuutade suhtes

Materium (MTRM) tokenoomika

Materium (MTRM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTRM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Materium (MTRM) kohta

Kui palju on Materium (MTRM) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTRM hind USD on 0.00919848 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTRM/USD hind?
Praegune hind MTRM/USD on $ 0.00919848. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Materium turukapitalisatsioon?
MTRM turukapitalisatsioon on $ 172.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTRM ringlev varu?
MTRM ringlev varu on 18.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTRM (ATH) hind?
MTRM saavutab ATH hinna summas 1.019 USD.
Mis oli kõigi aegade MTRM madalaim (ATL) hind?
MTRM nägi ATL hinda summas 0.00370831 USD.
Milline on MTRM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTRM kauplemismaht on -- USD.
Kas MTRM sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTRM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:09:04 (UTC+8)

Materium (MTRM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.