In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Materium (MTRM) kohta Kui palju on Materium (MTRM) tänapäeval väärt? Reaalajas MTRM hind USD on 0.00919848 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MTRM/USD hind? $ 0.00919848 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MTRM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Materium turukapitalisatsioon? MTRM turukapitalisatsioon on $ 172.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MTRM ringlev varu? MTRM ringlev varu on 18.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTRM (ATH) hind? MTRM saavutab ATH hinna summas 1.019 USD . Mis oli kõigi aegade MTRM madalaim (ATL) hind? MTRM nägi ATL hinda summas 0.00370831 USD . Milline on MTRM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTRM kauplemismaht on -- USD . Kas MTRM sel aastal kõrgemale ka suundub? MTRM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTRM hinna ennustust

