GCoin logo

GCoin hind (GC)

Loendis mitteolevad

1 GC/USD reaalajas hind:

$0.01641239
$0.01641239$0.01641239
-5.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
GCoin (GC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:43:23 (UTC+8)

GCoin (GC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01638241
$ 0.01638241$ 0.01638241
24 h madal
$ 0.01772903
$ 0.01772903$ 0.01772903
24 h kõrge

$ 0.01638241
$ 0.01638241$ 0.01638241

$ 0.01772903
$ 0.01772903$ 0.01772903

$ 0.064704
$ 0.064704$ 0.064704

$ 0.00299223
$ 0.00299223$ 0.00299223

-0.44%

-6.19%

-20.68%

-20.68%

GCoin (GC) reaalajas hind on $0.01641239. Viimase 24 tunni jooksul GC kaubeldud madalaim $ 0.01638241 ja kõrgeim $ 0.01772903 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.064704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00299223.

Lüliajalise tootluse osas on GC muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -6.19% 24 tunni vältel -20.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GCoin (GC) – turuteave

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

--
----

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

GCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GC ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.64M.

GCoin (GC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0010846284647246.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0025095446.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0313132973.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GCoin ja USD hinnamuutus $ +0.010660394362105575.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0010846284647246-6.19%
30 päeva$ -0.0025095446-15.29%
60 päeva$ +0.0313132973+190.79%
90 päeva$ +0.010660394362105575+185.33%

Mis on GCoin (GC)

Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse GCoin (GC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on GCoin (GC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GCoin (GC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GCoin hinna ennustust kohe!

GC kohalike valuutade suhtes

GCoin (GC) tokenoomika

GCoin (GC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GCoin (GC) kohta

Kui palju on GCoin (GC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GC hind USD on 0.01641239 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GC/USD hind?
Praegune hind GC/USD on $ 0.01641239. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GCoin turukapitalisatsioon?
GC turukapitalisatsioon on $ 1.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GC ringlev varu?
GC ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GC (ATH) hind?
GC saavutab ATH hinna summas 0.064704 USD.
Mis oli kõigi aegade GC madalaim (ATL) hind?
GC nägi ATL hinda summas 0.00299223 USD.
Milline on GC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GC kauplemismaht on -- USD.
Kas GC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.