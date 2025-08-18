Rohkem infot ALOT

1 ALOT/USD reaalajas hind:

-5.90%1D
USD
Dexalot (ALOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:14:17 (UTC+8)

Dexalot (ALOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.81%

-5.95%

-4.31%

-4.31%

Dexalot (ALOT) reaalajas hind on $0.181157. Viimase 24 tunni jooksul ALOT kaubeldud madalaim $ 0.18171 ja kõrgeim $ 0.19517 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.8 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.080024.

Lüliajalise tootluse osas on ALOT muutunud -1.81% viimase tunni jooksul, -5.95% 24 tunni vältel -4.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dexalot (ALOT) – turuteave

--
----

Dexalot praegune turukapitalisatsioon on $ 10.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALOT ringlev varu on 57.96M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.17M.

Dexalot (ALOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dexalot ja USD hinnamuutus $ -0.0114646417409027.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dexalot ja USD hinnamuutus $ -0.0622152919.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dexalot ja USD hinnamuutus $ -0.0825541688.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dexalot ja USD hinnamuutus $ -0.2274894519645928.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0114646417409027-5.95%
30 päeva$ -0.0622152919-34.34%
60 päeva$ -0.0825541688-45.57%
90 päeva$ -0.2274894519645928-55.66%

Mis on Dexalot (ALOT)

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dexalot (ALOT) allikas

Ametlik veebisait

Dexalot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dexalot (ALOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dexalot (ALOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dexalot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dexalot hinna ennustust kohe!

ALOT kohalike valuutade suhtes

Dexalot (ALOT) tokenoomika

Dexalot (ALOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dexalot (ALOT) kohta

Kui palju on Dexalot (ALOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALOT hind USD on 0.181157 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALOT/USD hind?
Praegune hind ALOT/USD on $ 0.181157. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dexalot turukapitalisatsioon?
ALOT turukapitalisatsioon on $ 10.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALOT ringlev varu?
ALOT ringlev varu on 57.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALOT (ATH) hind?
ALOT saavutab ATH hinna summas 2.8 USD.
Mis oli kõigi aegade ALOT madalaim (ATL) hind?
ALOT nägi ATL hinda summas 0.080024 USD.
Milline on ALOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALOT kauplemismaht on -- USD.
Kas ALOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALOT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.