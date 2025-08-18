Mis on Dexalot (ALOT)

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dexalot (ALOT) kohta Kui palju on Dexalot (ALOT) tänapäeval väärt? Reaalajas ALOT hind USD on 0.181157 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALOT/USD hind? $ 0.181157 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ALOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dexalot turukapitalisatsioon? ALOT turukapitalisatsioon on $ 10.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALOT ringlev varu? ALOT ringlev varu on 57.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALOT (ATH) hind? ALOT saavutab ATH hinna summas 2.8 USD . Mis oli kõigi aegade ALOT madalaim (ATL) hind? ALOT nägi ATL hinda summas 0.080024 USD . Milline on ALOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALOT kauplemismaht on -- USD . Kas ALOT sel aastal kõrgemale ka suundub? ALOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALOT hinna ennustust

