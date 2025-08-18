Mis on Civic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

Üksuse Civic (CVC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Civic (CVC) tokenoomika

Civic (CVC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CVC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Civic (CVC) kohta Kui palju on Civic (CVC) tänapäeval väärt? Reaalajas CVC hind USD on 0.093845 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CVC/USD hind? $ 0.093845 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CVC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Civic turukapitalisatsioon? CVC turukapitalisatsioon on $ 75.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CVC ringlev varu? CVC ringlev varu on 802.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CVC (ATH) hind? CVC saavutab ATH hinna summas 1.35 USD . Mis oli kõigi aegade CVC madalaim (ATL) hind? CVC nägi ATL hinda summas 0.01102541 USD . Milline on CVC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CVC kauplemismaht on -- USD . Kas CVC sel aastal kõrgemale ka suundub? CVC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CVC hinna ennustust

