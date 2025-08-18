Rohkem infot CVC

Civic hind (CVC)

1 CVC/USD reaalajas hind:

$0.093894
$0.093894
-4.40%1D
USD
Civic (CVC) reaalajas hinnagraafik
Civic (CVC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.093973
$ 0.093973
24 h madal
$ 0.099872
$ 0.099872
24 h kõrge

$ 0.093973
$ 0.093973

$ 0.099872
$ 0.099872

$ 1.35
$ 1.35

$ 0.01102541
$ 0.01102541

-1.59%

-4.50%

-5.28%

-5.28%

Civic (CVC) reaalajas hind on $0.093845. Viimase 24 tunni jooksul CVC kaubeldud madalaim $ 0.093973 ja kõrgeim $ 0.099872 näitab aktiivset turu volatiivsust. CVCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.35 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01102541.

Lüliajalise tootluse osas on CVC muutunud -1.59% viimase tunni jooksul, -4.50% 24 tunni vältel -5.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Civic (CVC) – turuteave

$ 75.37M
$ 75.37M

--
--

$ 93.98M
$ 93.98M

802.00M
802.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Civic praegune turukapitalisatsioon on $ 75.37M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CVC ringlev varu on 802.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 93.98M.

Civic (CVC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Civic ja USD hinnamuutus $ -0.00442274020771007.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Civic ja USD hinnamuutus $ -0.0093631408.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Civic ja USD hinnamuutus $ +0.0049565081.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Civic ja USD hinnamuutus $ -0.03497164732477502.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00442274020771007-4.50%
30 päeva$ -0.0093631408-9.97%
60 päeva$ +0.0049565081+5.28%
90 päeva$ -0.03497164732477502-27.14%

Mis on Civic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic  Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

Civic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Civic (CVC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Civic (CVC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Civic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Civic hinna ennustust kohe!

CVC kohalike valuutade suhtes

Civic (CVC) tokenoomika

Civic (CVC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CVC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Civic (CVC) kohta

Kui palju on Civic (CVC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CVC hind USD on 0.093845 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CVC/USD hind?
Praegune hind CVC/USD on $ 0.093845. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Civic turukapitalisatsioon?
CVC turukapitalisatsioon on $ 75.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CVC ringlev varu?
CVC ringlev varu on 802.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CVC (ATH) hind?
CVC saavutab ATH hinna summas 1.35 USD.
Mis oli kõigi aegade CVC madalaim (ATL) hind?
CVC nägi ATL hinda summas 0.01102541 USD.
Milline on CVC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CVC kauplemismaht on -- USD.
Kas CVC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CVC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CVC hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.