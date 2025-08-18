Rohkem infot BGSOL

Bitget Staked SOL logo

Bitget Staked SOL hind (BGSOL)

Loendis mitteolevad

1 BGSOL/USD reaalajas hind:

$202.91
$202.91$202.91
-3.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bitget Staked SOL (BGSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:07:11 (UTC+8)

Bitget Staked SOL (BGSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 202.91
$ 202.91$ 202.91
24 h madal
$ 214.61
$ 214.61$ 214.61
24 h kõrge

$ 202.91
$ 202.91$ 202.91

$ 214.61
$ 214.61$ 214.61

$ 230.5
$ 230.5$ 230.5

$ 102.03
$ 102.03$ 102.03

-0.89%

-3.37%

+0.11%

+0.11%

Bitget Staked SOL (BGSOL) reaalajas hind on $202.91. Viimase 24 tunni jooksul BGSOL kaubeldud madalaim $ 202.91 ja kõrgeim $ 214.61 näitab aktiivset turu volatiivsust. BGSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 230.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 102.03.

Lüliajalise tootluse osas on BGSOL muutunud -0.89% viimase tunni jooksul, -3.37% 24 tunni vältel +0.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitget Staked SOL (BGSOL) – turuteave

$ 17.67M
$ 17.67M$ 17.67M

--
----

$ 17.67M
$ 17.67M$ 17.67M

87.09K
87.09K 87.09K

87,092.29
87,092.29 87,092.29

Bitget Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 17.67M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BGSOL ringlev varu on 87.09K, mille koguvaru on 87092.29. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.67M.

Bitget Staked SOL (BGSOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bitget Staked SOL ja USD hinnamuutus $ -7.0835608311335.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bitget Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +10.3778116590.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bitget Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +57.2751419170.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bitget Staked SOL ja USD hinnamuutus $ +20.5175586609274.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -7.0835608311335-3.37%
30 päeva$ +10.3778116590+5.11%
60 päeva$ +57.2751419170+28.23%
90 päeva$ +20.5175586609274+11.25%

Mis on Bitget Staked SOL (BGSOL)

Üksuse Bitget Staked SOL (BGSOL) allikas

Ametlik veebisait

Bitget Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitget Staked SOL (BGSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitget Staked SOL (BGSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitget Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitget Staked SOL hinna ennustust kohe!

BGSOL kohalike valuutade suhtes

Bitget Staked SOL (BGSOL) tokenoomika

Bitget Staked SOL (BGSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BGSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitget Staked SOL (BGSOL) kohta

Kui palju on Bitget Staked SOL (BGSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BGSOL hind USD on 202.91 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BGSOL/USD hind?
Praegune hind BGSOL/USD on $ 202.91. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitget Staked SOL turukapitalisatsioon?
BGSOL turukapitalisatsioon on $ 17.67M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BGSOL ringlev varu?
BGSOL ringlev varu on 87.09K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BGSOL (ATH) hind?
BGSOL saavutab ATH hinna summas 230.5 USD.
Mis oli kõigi aegade BGSOL madalaim (ATL) hind?
BGSOL nägi ATL hinda summas 102.03 USD.
Milline on BGSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BGSOL kauplemismaht on -- USD.
Kas BGSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BGSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BGSOL hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:07:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.