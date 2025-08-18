Mis on Automata (ATA)

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Üksuse Automata (ATA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Automata (ATA) tokenoomika

Automata (ATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Automata (ATA) kohta Kui palju on Automata (ATA) tänapäeval väärt? Reaalajas ATA hind USD on 0.04836669 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ATA/USD hind? $ 0.04836669 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Automata turukapitalisatsioon? ATA turukapitalisatsioon on $ 28.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ATA ringlev varu? ATA ringlev varu on 587.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATA (ATH) hind? ATA saavutab ATH hinna summas 2.36 USD . Mis oli kõigi aegade ATA madalaim (ATL) hind? ATA nägi ATL hinda summas 0.0355274 USD . Milline on ATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ATA kauplemismaht on -- USD . Kas ATA sel aastal kõrgemale ka suundub? ATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATA hinna ennustust

