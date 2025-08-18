Rohkem infot NOICE

NOICE hind(NOICE)

$0.0002426
+2.62%1D
NOICE (NOICE) reaalajas hinnagraafik
NOICE (NOICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002041
24 h madal
$ 0.0002606
24 h kõrge

$ 0.0002041
$ 0.0002606
--
--
+1.42%

+2.62%

+13.68%

+13.68%

NOICE (NOICE) reaalajas hind on $ 0.0002426. Viimase 24 tunni jooksul NOICE kaubeldud madalaim $ 0.0002041 ja kõrgeim $ 0.0002606 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on NOICE muutunud +1.42% viimase tunni jooksul, +2.62% 24 tunni vältel +13.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NOICE (NOICE) – turuteave

--
$ 55.88K
$ 0.00
--
--
BASE

NOICE praegune turukapitalisatsioon on -- $ 55.88K 24 tunnise kauplemismahuga. NOICE ringlev varu on --, mille koguvaru on --.

NOICE (NOICE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NOICE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000006194+2.62%
30 päeva$ +0.0001026+73.28%
60 päeva$ +0.0001026+73.28%
90 päeva$ +0.0001026+73.28%
NOICE Hinnamuutus täna

Täna registreeris NOICE muutuse $ +0.000006194 (+2.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NOICE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0001026 (+73.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NOICE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NOICE $ +0.0001026 (+73.28%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NOICE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001026 (+73.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NOICE (NOICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NOICE hinnaajaloo lehte.

Mis on NOICE (NOICE)

NOICE is a social token built within the Farcaster ecosystem. Farcaster is a decentralized social media protocol operating on the Optimism mainnet and deeply integrated with the Base chain. $NOICE transforms every interaction into income, creating an on-chain social currency system.

NOICE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NOICE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida NOICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NOICE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NOICE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NOICE hinna ennustus (USD)

Kui palju on NOICE (NOICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NOICE (NOICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NOICE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NOICE hinna ennustust kohe!

NOICE (NOICE) tokenoomika

NOICE (NOICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NOICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NOICE (NOICE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NOICE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NOICE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NOICE kohalike valuutade suhtes

1 NOICE(NOICE)/VND
6.384019
1 NOICE(NOICE)/AUD
A$0.000368752
1 NOICE(NOICE)/GBP
0.000177098
1 NOICE(NOICE)/EUR
0.00020621
1 NOICE(NOICE)/USD
$0.0002426
1 NOICE(NOICE)/MYR
RM0.001021346
1 NOICE(NOICE)/TRY
0.009895654
1 NOICE(NOICE)/JPY
¥0.0356622
1 NOICE(NOICE)/ARS
ARS$0.314654626
1 NOICE(NOICE)/RUB
0.019337646
1 NOICE(NOICE)/INR
0.021229926
1 NOICE(NOICE)/IDR
Rp3.912902678
1 NOICE(NOICE)/KRW
0.336942288
1 NOICE(NOICE)/PHP
0.01371903
1 NOICE(NOICE)/EGP
￡E.0.011707876
1 NOICE(NOICE)/BRL
R$0.00131004
1 NOICE(NOICE)/CAD
C$0.000334788
1 NOICE(NOICE)/BDT
0.029461344
1 NOICE(NOICE)/NGN
0.372085324
1 NOICE(NOICE)/UAH
0.009997546
1 NOICE(NOICE)/VES
Bs0.032751
1 NOICE(NOICE)/CLP
$0.2338664
1 NOICE(NOICE)/PKR
Rs0.068723728
1 NOICE(NOICE)/KZT
0.131346066
1 NOICE(NOICE)/THB
฿0.00783598
1 NOICE(NOICE)/TWD
NT$0.007285278
1 NOICE(NOICE)/AED
د.إ0.000890342
1 NOICE(NOICE)/CHF
Fr0.00019408
1 NOICE(NOICE)/HKD
HK$0.001897132
1 NOICE(NOICE)/AMD
֏0.092736276
1 NOICE(NOICE)/MAD
.د.م0.002180974
1 NOICE(NOICE)/MXN
$0.004577862
1 NOICE(NOICE)/PLN
0.000883064
1 NOICE(NOICE)/RON
лв0.001048032
1 NOICE(NOICE)/SEK
kr0.00231683
1 NOICE(NOICE)/BGN
лв0.000405142
1 NOICE(NOICE)/HUF
Ft0.08190176
1 NOICE(NOICE)/CZK
0.00507034
1 NOICE(NOICE)/KWD
د.ك0.000073993
1 NOICE(NOICE)/ILS
0.000817562
1 NOICE(NOICE)/NOK
kr0.002472094
1 NOICE(NOICE)/NZD
$0.000407568

NOICE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NOICE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NOICE kohta

Kui palju on NOICE (NOICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas NOICE hind USD on 0.0002426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NOICE/USD hind?
Praegune hind NOICE/USD on $ 0.0002426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NOICE turukapitalisatsioon?
NOICE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NOICE ringlev varu?
NOICE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NOICE (ATH) hind?
NOICE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade NOICE madalaim (ATL) hind?
NOICE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on NOICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NOICE kauplemismaht on $ 55.88K USD.
Kas NOICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
NOICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NOICE hinna ennustust.
NOICE (NOICE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

