GVNR (GVNR) reaalajas hind on $ 1.5009. Viimase 24 tunni jooksul GVNR kaubeldud madalaim $ 1.474 ja kõrgeim $ 1.5108 näitab aktiivset turu volatiivsust. GVNRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on GVNR muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.21% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GVNR (GVNR) – turuteave
$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M
$ 82.14K
$ 82.14K$ 82.14K
$ 30.02M
$ 30.02M$ 30.02M
7.20M
7.20M 7.20M
20,000,000
20,000,000 20,000,000
ETH
GVNR praegune turukapitalisatsioon on $ 10.81M$ 82.14K 24 tunnise kauplemismahuga. GVNR ringlev varu on 7.20M, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
GVNR (GVNR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse GVNR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.003145
+0.21%
30 päeva
$ +0.0015
+0.10%
60 päeva
$ +1.1009
+275.22%
90 päeva
$ +1.1009
+275.22%
GVNR Hinnamuutus täna
Täna registreeris GVNR muutuse $ +0.003145 (+0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
GVNR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0015 (+0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
GVNR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GVNR $ +1.1009 (+275.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
GVNR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.1009 (+275.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada GVNR (GVNR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.
GVNR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GVNR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GVNR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse GVNR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GVNR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
GVNR hinna ennustus (USD)
Kui palju on GVNR (GVNR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GVNR (GVNR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GVNR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
GVNR (GVNR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GVNR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
GVNR (GVNR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas GVNR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GVNR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.