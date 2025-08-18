Rohkem infot GVNR

GVNR Hinnainfo

GVNR Valge raamat

GVNR Ametlik veebisait

GVNR Tokenoomika

GVNR Hinnaprognoos

GVNR Ajalugu

GVNR – ostujuhend

GVNR-usaldusraha valuutakonverter

GVNR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GVNR logo

GVNR hind(GVNR)

1 GVNR/USD reaalajas hind:

$1.5009
$1.5009$1.5009
+0.21%1D
USD
GVNR (GVNR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:55:56 (UTC+8)

GVNR (GVNR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.474
$ 1.474$ 1.474
24 h madal
$ 1.5108
$ 1.5108$ 1.5108
24 h kõrge

$ 1.474
$ 1.474$ 1.474

$ 1.5108
$ 1.5108$ 1.5108

--
----

--
----

-0.01%

+0.21%

-0.03%

-0.03%

GVNR (GVNR) reaalajas hind on $ 1.5009. Viimase 24 tunni jooksul GVNR kaubeldud madalaim $ 1.474 ja kõrgeim $ 1.5108 näitab aktiivset turu volatiivsust. GVNRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on GVNR muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.21% 24 tunni vältel -0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GVNR (GVNR) – turuteave

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

$ 82.14K
$ 82.14K$ 82.14K

$ 30.02M
$ 30.02M$ 30.02M

7.20M
7.20M 7.20M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

ETH

GVNR praegune turukapitalisatsioon on $ 10.81M $ 82.14K 24 tunnise kauplemismahuga. GVNR ringlev varu on 7.20M, mille koguvaru on 20000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

GVNR (GVNR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GVNR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.003145+0.21%
30 päeva$ +0.0015+0.10%
60 päeva$ +1.1009+275.22%
90 päeva$ +1.1009+275.22%
GVNR Hinnamuutus täna

Täna registreeris GVNR muutuse $ +0.003145 (+0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GVNR 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0015 (+0.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GVNR 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GVNR $ +1.1009 (+275.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GVNR 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.1009 (+275.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GVNR (GVNR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GVNR hinnaajaloo lehte.

Mis on GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GVNR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GVNR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GVNR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GVNR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GVNR hinna ennustus (USD)

Kui palju on GVNR (GVNR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GVNR (GVNR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GVNR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GVNR hinna ennustust kohe!

GVNR (GVNR) tokenoomika

GVNR (GVNR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GVNR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GVNR (GVNR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GVNR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GVNR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GVNR kohalike valuutade suhtes

1 GVNR(GVNR)/VND
39,496.1835
1 GVNR(GVNR)/AUD
A$2.296377
1 GVNR(GVNR)/GBP
1.095657
1 GVNR(GVNR)/EUR
1.275765
1 GVNR(GVNR)/USD
$1.5009
1 GVNR(GVNR)/MYR
RM6.318789
1 GVNR(GVNR)/TRY
61.311765
1 GVNR(GVNR)/JPY
¥220.6323
1 GVNR(GVNR)/ARS
ARS$1,944.160797
1 GVNR(GVNR)/RUB
119.531676
1 GVNR(GVNR)/INR
131.343759
1 GVNR(GVNR)/IDR
Rp24,208.061127
1 GVNR(GVNR)/KRW
2,084.569992
1 GVNR(GVNR)/PHP
84.875895
1 GVNR(GVNR)/EGP
￡E.72.373398
1 GVNR(GVNR)/BRL
R$8.10486
1 GVNR(GVNR)/CAD
C$2.071242
1 GVNR(GVNR)/BDT
182.269296
1 GVNR(GVNR)/NGN
2,301.990366
1 GVNR(GVNR)/UAH
61.852089
1 GVNR(GVNR)/VES
Bs202.6215
1 GVNR(GVNR)/CLP
$1,446.8676
1 GVNR(GVNR)/PKR
Rs425.174952
1 GVNR(GVNR)/KZT
812.602269
1 GVNR(GVNR)/THB
฿48.569124
1 GVNR(GVNR)/TWD
NT$45.072027
1 GVNR(GVNR)/AED
د.إ5.508303
1 GVNR(GVNR)/CHF
Fr1.20072
1 GVNR(GVNR)/HKD
HK$11.737038
1 GVNR(GVNR)/AMD
֏573.734034
1 GVNR(GVNR)/MAD
.د.م13.493091
1 GVNR(GVNR)/MXN
$28.096848
1 GVNR(GVNR)/PLN
5.448267
1 GVNR(GVNR)/RON
лв6.483888
1 GVNR(GVNR)/SEK
kr14.303577
1 GVNR(GVNR)/BGN
лв2.506503
1 GVNR(GVNR)/HUF
Ft506.373642
1 GVNR(GVNR)/CZK
31.353801
1 GVNR(GVNR)/KWD
د.ك0.4577745
1 GVNR(GVNR)/ILS
5.058033
1 GVNR(GVNR)/NOK
kr15.249144
1 GVNR(GVNR)/NZD
$2.521512

GVNR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GVNR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GVNR ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GVNR kohta

Kui palju on GVNR (GVNR) tänapäeval väärt?
Reaalajas GVNR hind USD on 1.5009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GVNR/USD hind?
Praegune hind GVNR/USD on $ 1.5009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GVNR turukapitalisatsioon?
GVNR turukapitalisatsioon on $ 10.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GVNR ringlev varu?
GVNR ringlev varu on 7.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GVNR (ATH) hind?
GVNR saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade GVNR madalaim (ATL) hind?
GVNR nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on GVNR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GVNR kauplemismaht on $ 82.14K USD.
Kas GVNR sel aastal kõrgemale ka suundub?
GVNR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GVNR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:55:56 (UTC+8)

GVNR (GVNR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GVNR/USD kalkulaator

Summa

GVNR
GVNR
USD
USD

1 GVNR = 1.5008 USD

Kauplemine: GVNR

GVNRUSDT
$1.5009
$1.5009$1.5009
+0.26%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu