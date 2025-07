NEAR

NEAR Protocol es una blockchain para inteligencia artificial. Es una plataforma nativa de IA de alto rendimiento construida para impulsar la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y agentes inteligentes. Proporciona la infraestructura que la IA necesita para transaccionar, operar e interactuar entre Web2 y Web3. NEAR Protocol combina tres elementos clave: IA propiedad del usuario (asegura que los agentes actúen en beneficio del usuario), intenciones y abstracción de cadenas (eliminan la complejidad del blockchain para transacciones fluídas y orientadas a objetivos entre cadenas), y una arquitectura fragmentada (ofrece escalabilidad, velocidad y ejecución de bajo costo). Esta pila integrada convierte a NEAR Protocol en la base para construir aplicaciones de IA seguras, propiedad del usuario y escalables a nivel de internet.

NombreNEAR

PuestoNo.9295

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)5,430.73%

Suministro de circulación1,157,133.1517756

Suministro máx.0

Suministro total1,157,133.1517756

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico20.463677506662826,2022-01-15

Precio más bajo0.405708843123474,2022-11-27

Blockchain públicaNEAR

Sector

Redes sociales

