Precio de Acurast(ACU)
El precio actual de Acurast (ACU) hoy es € 0.09024, con una variación del 6.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACU a EUR es € 0.09024 por ACU.
Acurast actualmente está en el puesto #766 por capitalización de mercado en € 19.58M, con un suministro circulante de 217.00M ACU. Durante las últimas 24 horas, ACU cotiza entre € 0.08962 (bajo) y € 0.10144 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.28935412893190673, mientras que el mínimo histórico fue € 0.056188323611857766.
En el corto plazo, ACU experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +18.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 75.53K.
No.766
ETH
La capitalización de mercado actual de Acurast es de € 19.58M, con un volumen de trading en 24 horas de € 75.53K. El suministro circulante de ACU es de 217.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 90.24M.
+0.07%
-6.31%
+18.68%
+18.68%
Siga los cambios de precios de Acurast para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0052268
|-6.31%
|30 Días
|€ +0.01636
|+22.14%
|60 Días
|€ +0.01296
|+16.77%
|90 Días
|€ -0.01546
|-14.63%
Hoy, ACU registró un cambio de € -0.0052268 (-6.31%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01636 (+22.14%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ACU experimentó un cambio de € +0.01296 (+16.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01546 (-14.63%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de ACU: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|1‑2 Comprar
|20‑40% Venta
|La mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
ACU_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,09033. El precio está situado por debajo del eje central S1, ubicado en 0,0916. El eje central superior en 0,09661 constituye la principal resistencia estructural en la parte alta. El eje inferior S2, en 0,08611, marca el límite inferior del rango. En la actualidad, el precio se mantiene dentro de una zona de consolidación débil entre los niveles S1 y S2. El sistema de medias móviles muestra señales alcistas a corto plazo. El indicador MACD permanece en estado de cruce negativo, mientras que las líneas rápidas y lentas muestran una divergencia en su dinámica. El índice RSI se sitúa en una zona neutral. La volatilidad no ha registrado una expansión significativa. Las fuerzas alcistas y bajistas están actualmente en equilibrio temporal en este nivel. En términos de objetivos cercanos, el eje S1 en 0,0916 representa un punto clave para posibles rebotes, estando aproximadamente a un 1,4% del precio actual. Por debajo, el eje S2 en 0,08611 sirve como referencia más lejana, a unos 4,7% del precio actual. En la parte superior, el eje central en 0,09661 constituye un nivel estructural clave, distante alrededor del 7,0% del precio actual. Finalmente, el eje R1 en 0,10211 actúa como objetivo secundario alcista, ubicado aproximadamente a un 13,1% del precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Acurast podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Acurast está redefiniendo la computación al utilizar miles de millones de teléfonos inteligentes, eliminando la necesidad de centros de datos. Esta red de computación verificable, escalable y confidencial permite a los usuarios ejecutar aplicaciones seguras en una infraestructura descentralizada a gran escala, sin comprometer la velocidad ni la privacidad. Acurast ya ha incorporado más de 149,000 teléfonos a nivel mundial en su testnet incentivada, convirtiéndola en la red de computación verificable y más descentralizada disponible hoy en día. Esta impresionante cantidad de poder de cómputo ya está impulsando cargas de trabajo críticas con altos requisitos de seguridad e inteligencia artificial. No es solo otro protocolo DePIN, es un cambio de paradigma que está redefiniendo cómo el mundo realiza computación.
Para conocer Acurast más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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