Precio de Acurast hoy

El precio actual de Acurast (ACU) hoy es € 0.09024, con una variación del 6.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACU a EUR es € 0.09024 por ACU.

Acurast actualmente está en el puesto #766 por capitalización de mercado en € 19.58M, con un suministro circulante de 217.00M ACU. Durante las últimas 24 horas, ACU cotiza entre € 0.08962 (bajo) y € 0.10144 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.28935412893190673, mientras que el mínimo histórico fue € 0.056188323611857766.

En el corto plazo, ACU experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +18.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 75.53K.

Información del mercado de Acurast (ACU)

Puesto No.766 Cap de mercado € 19.58M€ 19.58M € 19.58M Volumen (24H) € 75.53K€ 75.53K € 75.53K Cap. de mercado totalmente diluida € 90.24M€ 90.24M € 90.24M Suministro de Circulación 217.00M 217.00M 217.00M Suministro máx. ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Acurast es de € 19.58M, con un volumen de trading en 24 horas de € 75.53K. El suministro circulante de ACU es de 217.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 90.24M.