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El precio actual de Acurast hoy es 0.09024 EUR. La capitalización de mercado de ACU es 19,582,080 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ACU a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Acurast hoy es 0.09024 EUR. La capitalización de mercado de ACU es 19,582,080 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ACU a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Acurast(ACU)

Precio en vivo de 1 ACU en EUR:

€0.0776064
€0.0776064€0.0776064
-6.31%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Acurast (ACU)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:14:33 (UTC+8)

Precio de Acurast hoy

El precio actual de Acurast (ACU) hoy es € 0.09024, con una variación del 6.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACU a EUR es € 0.09024 por ACU.

Acurast actualmente está en el puesto #766 por capitalización de mercado en € 19.58M, con un suministro circulante de 217.00M ACU. Durante las últimas 24 horas, ACU cotiza entre € 0.08962 (bajo) y € 0.10144 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.28935412893190673, mientras que el mínimo histórico fue € 0.056188323611857766.

En el corto plazo, ACU experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +18.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 75.53K.

Información del mercado de Acurast (ACU)

No.766

€ 19.58M
€ 19.58M€ 19.58M

€ 75.53K
€ 75.53K€ 75.53K

€ 90.24M
€ 90.24M€ 90.24M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Acurast es de € 19.58M, con un volumen de trading en 24 horas de € 75.53K. El suministro circulante de ACU es de 217.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 90.24M.

Historial de precios de Acurast EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.08962
€ 0.08962€ 0.08962
24H Mín
€ 0.10144
€ 0.10144€ 0.10144
24H Máx

€ 0.08962
€ 0.08962€ 0.08962

€ 0.10144
€ 0.10144€ 0.10144

€ 0.28935412893190673
€ 0.28935412893190673€ 0.28935412893190673

€ 0.056188323611857766
€ 0.056188323611857766€ 0.056188323611857766

+0.07%

-6.31%

+18.68%

+18.68%

Historial de precios de Acurast (ACU) en EUR

Siga los cambios de precios de Acurast para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0052268-6.31%
30 Días€ +0.01636+22.14%
60 Días€ +0.01296+16.77%
90 Días€ -0.01546-14.63%
Cambio de precio de Acurast hoy

Hoy, ACU registró un cambio de € -0.0052268 (-6.31%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Acurast en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01636 (+22.14%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Acurast en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ACU experimentó un cambio de € +0.01296 (+16.77%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Acurast en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.01546 (-14.63%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Acurast (ACU)?

Consulta la página Historial de precios de Acurast ahora.

Análisis de Acurast

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Acurast, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Acurast: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ACU: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

ACU_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,09033. El precio está situado por debajo del eje central S1, ubicado en 0,0916. El eje central superior en 0,09661 constituye la principal resistencia estructural en la parte alta. El eje inferior S2, en 0,08611, marca el límite inferior del rango. En la actualidad, el precio se mantiene dentro de una zona de consolidación débil entre los niveles S1 y S2. El sistema de medias móviles muestra señales alcistas a corto plazo. El indicador MACD permanece en estado de cruce negativo, mientras que las líneas rápidas y lentas muestran una divergencia en su dinámica. El índice RSI se sitúa en una zona neutral. La volatilidad no ha registrado una expansión significativa. Las fuerzas alcistas y bajistas están actualmente en equilibrio temporal en este nivel. En términos de objetivos cercanos, el eje S1 en 0,0916 representa un punto clave para posibles rebotes, estando aproximadamente a un 1,4% del precio actual. Por debajo, el eje S2 en 0,08611 sirve como referencia más lejana, a unos 4,7% del precio actual. En la parte superior, el eje central en 0,09661 constituye un nivel estructural clave, distante alrededor del 7,0% del precio actual. Finalmente, el eje R1 en 0,10211 actúa como objetivo secundario alcista, ubicado aproximadamente a un 13,1% del precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Acurast?

Los precios de Acurast (ACU) están influenciados por varios factores clave:

1. La demanda del mercado y la adopción de los servicios de computación en la nube descentralizada de Acurast.
2. El sentimiento general del mercado de criptomonedas y las fluctuaciones en el precio de Bitcoin.
3. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges.
4. Los anuncios de alianzas y el desarrollo del ecosistema.
5. La competencia de otras plataformas de computación descentralizada.
6. Las noticias regulatorias que afectan a los proyectos DeFi y blockchain.
7. La utilidad del token y las recompensas de staking dentro de la red Acurast.
8. Los avances técnicos y las actualizaciones de la plataforma.
9. Las condiciones económicas generales y el apetito de riesgo de los inversores.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Acurast hoy?

La gente quiere conocer el precio de Acurast (ACU) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar carteras, realizar análisis de mercado y determinar el momento adecuado para invertir. Los traders necesitan los precios actuales para ejecutar órdenes de compra/venta de manera rentable. Los inversores siguen la evolución de los precios para evaluar el rendimiento de su cartera y reequilibrar sus posiciones.

Predicción de precios para Acurast

Predicción del precio de Acurast (ACU) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ACU en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Acurast (ACU) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Acurast podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Acurast en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ACU para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Acurast.

Cómo comprar e invertir Acurast en España

¿Listo para empezar con Acurast? Comprar ACU es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Acurast. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Acurast (ACU).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Acurast instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Acurast (ACU)

¿Qué puedes hacer con Acurast?

Poseer Acurast te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Acurast (ACU) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Acurast (ACU)

Acurast está redefiniendo la computación al utilizar miles de millones de teléfonos inteligentes, eliminando la necesidad de centros de datos. Esta red de computación verificable, escalable y confidencial permite a los usuarios ejecutar aplicaciones seguras en una infraestructura descentralizada a gran escala, sin comprometer la velocidad ni la privacidad. Acurast ya ha incorporado más de 149,000 teléfonos a nivel mundial en su testnet incentivada, convirtiéndola en la red de computación verificable y más descentralizada disponible hoy en día. Esta impresionante cantidad de poder de cómputo ya está impulsando cargas de trabajo críticas con altos requisitos de seguridad e inteligencia artificial. No es solo otro protocolo DePIN, es un cambio de paradigma que está redefiniendo cómo el mundo realiza computación.

Acurast Recurso

Para conocer Acurast más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Acurast
Explorador de bloques

Categoría :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Acurast

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:14:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Acurast (ACU)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Acurast

ACU USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ACU con apalancamiento. Explora el trading de futuros ACUUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Acurast (ACU) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Acurast en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ACU/USDT
€0.077744
€0.077744€0.077744
-6.18%
803.71K (USDT)

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TOFU Story

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€0.000297216€0.000297216

+30.41%

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€0.01032
€0.01032€0.01032

+17.64%

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+14.99%

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€0.009976€0.009976

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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