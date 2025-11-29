Precio de Guild of Guardians hoy

El precio actual de Guild of Guardians (GOG) hoy es $ 0.0036253, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOG a USD es $ 0.0036253 por GOG.

Guild of Guardians actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,900,718, con un suministro circulante de 800.13M GOG. Durante las últimas 24 horas, GOG cotiza entre $ 0.00359502 (bajo) y $ 0.00371541 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00342447.

En el corto plazo, GOG experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +1.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Guild of Guardians (GOG)

Cap de mercado $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M Suministro de Circulación 800.13M 800.13M 800.13M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Guild of Guardians es de $ 2.90M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOG es de 800.13M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.63M.