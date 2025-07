"Fundada por ex ingenieros de Qualcomm, Intel y Dropbox a fines de 2017, Solana es un protocolo de prueba de participación delegada de cadena única cuyo enfoque es ofrecer escalabilidad sin sacrificar la descentralización o la seguridad. El núcleo de la solución de escalado de Solana es un reloj descentralizado titulado Proof-of-History (PoH), construido para resolver el problema del tiempo en redes distribuidas donde no hay una única fuente de tiempo confiable. En esencia, Solana ofrece: - Escalabilidad: Solana es capaz de soportar más de 50.000 transacciones por segundo, manteniendo tiempos de bloque de 400 milisegundos. -Descentralización: Con el uso del protocolo de propagación de bloques turbine, la plataforma puede soportar miles de nodos sin dejar de ser eficiente y escalable. -Ejecución económica: Los costos de transacción en la red se estiman en 10 USD por 1 millón de transacciones."

