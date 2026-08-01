Precio de 375ai hoy

El precio actual de 375ai (EAT) hoy es $ 0.00665713, con una variación del 1.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EAT a USD es $ 0.00665713 por EAT.

375ai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,657,129, con un suministro circulante de 213.15M EAT. Durante las últimas 24 horas, EAT cotiza entre $ 0.00640686 (bajo) y $ 0.00769645 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.076463, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00540264.

En el corto plazo, EAT experimentó un cambio de -0.32% en la última hora y de -1.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.12K.

Información del mercado de 375ai (EAT)

Cap de mercado $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Volumen (24H) $ 37.12K$ 37.12K $ 37.12K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Suministro de Circulación 213.15M 213.15M 213.15M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de 375ai es de $ 6.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.12K. El suministro circulante de EAT es de 213.15M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.66M.