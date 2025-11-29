Precio de DoubleZero hoy

El precio actual de DoubleZero (2Z) hoy es $ 0.117, con una variación del 1.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 2Z a USD es $ 0.117 por 2Z.

DoubleZero actualmente está en el puesto #111 por capitalización de mercado en $ 406.16M, con un suministro circulante de 3.47B 2Z. Durante las últimas 24 horas, 2Z cotiza entre $ 0.1146 (bajo) y $ 0.1224 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.7501993077269953, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.11195612727873737.

En el corto plazo, 2Z experimentó un cambio de +1.29% en la última hora y de -11.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 109.05K.

Información del mercado de DoubleZero (2Z)

Puesto No.111 Cap de mercado $ 406.16M$ 406.16M $ 406.16M Volumen (24H) $ 109.05K$ 109.05K $ 109.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.17B$ 1.17B $ 1.17B Suministro de Circulación 3.47B 3.47B 3.47B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 9,999,798,597.8 9,999,798,597.8 9,999,798,597.8 Tasa de circulación 34.71% Cuota de mercado 0.01% Blockchain pública SOL

