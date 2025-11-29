Precio de PlaysOut hoy

El precio actual de PlaysOut (PLAY) hoy es $ 0.02977, con una variación del 1.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLAY a USD es $ 0.02977 por PLAY.

PlaysOut actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PLAY. Durante las últimas 24 horas, PLAY cotiza entre $ 0.02928 (bajo) y $ 0.0312 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PLAY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +2.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 78.10K.

Información del mercado de PlaysOut (PLAY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 78.10K$ 78.10K $ 78.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.85M$ 148.85M $ 148.85M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de PlaysOut es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 78.10K. El suministro circulante de PLAY es de --, con un suministro total de 5000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.85M.