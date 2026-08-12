¿De qué trata Kadena?

Kadena está lanzando una de las primeras blockchains verdaderamente escalables del mundo, lista para aplicaciones. La blockchain pública de Kadena es un sistema de Prueba de Trabajo trenzado y de alto rendimiento que ejecuta Chainweb, un protocolo que ofrece seguridad y capacidad de procesamiento. La red Kadena unirá aplicaciones públicas, blockchains privadas y otras cadenas interoperables en un solo lugar, impulsando el tráfico hacia la computadora de alta capacidad que se encuentra en el corazón de la cadena pública de Kadena.

¿Qué hace a Kadena única?

Kadena está resolviendo los problemas de Ethereum y está ofreciendo hoy características que otras blockchains apenas han comenzado a incluir en sus planes de desarrollo, como Verificación Formal, interoperabilidad, escalabilidad y más. Kadena ya está en funcionamiento y lista para la implementación inmediata de aplicaciones blockchain de producción.

¿Cuál es la historia de Kadena?

El software empresarial de Kadena es utilizado hoy en día por grandes empresas en finanzas, salud e insurance, al tiempo que permite a desarrolladores con visión saltar directamente de la idea al producto. Con el lanzamiento de la cadena pública de Kadena, este sistema apoyará el desarrollo de aplicaciones blockchain, desde privadas hasta públicas y en cualquier punto intermedio.

¿Qué sigue para Kadena?

Las aplicaciones que procesan volúmenes masivos de transacciones en la red escalable y de alto rendimiento de Kadena ejecutarán su código de contratos inteligentes utilizando el token nativo de Kadena. A medida que más aplicaciones se unan o interoperen con la red de Kadena, aumentará el número de contratos inteligentes ejecutados, así como la utilidad del token de Kadena.

¿Para qué puede usarse Kadena?

El token de Kadena (KDA) es una moneda digital que se utiliza para pagar la computación en la cadena pública de Kadena. Similar al ETH en Ethereum, el KDA en Kadena es el token con el que los mineros son compensados por extraer bloques en la red y es la tarifa de transacción que los usuarios pagan para que sus transacciones sean incluidas en un bloque.

¿Cuál es el precio actual de Kadena?

Kadena (KDA) se cotiza a €0.004084016711683500000, lo que refleja un movimiento de precios del -1.73% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Kadena en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando KDA hoy?

En las últimas 24 horas, KDA registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Kadena?

Hoy hay 338586083.5196 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de KDA?

Kadena ocupa actualmente el puesto #2412 en el mercado con una capitalización de mercado de €1382499.2565603000000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Kadena en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -1.73% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Kadena con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad, KDA muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.