Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NombreOGN

PuestoNo.608

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.64%

Suministro de circulación697,238,818

Suministro máx.1,409,664,846

Suministro total1,409,664,846

Tasa de circulación0.4946%

Fecha de emisión2020-01-06 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.136 USDT

Máximo histórico3.38825924,2021-04-08

Precio más bajo0.04283790500370745,2025-06-22

Blockchain públicaETH

