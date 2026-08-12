Precio de Ocean Protocol hoy

El precio actual de Ocean Protocol (OCEAN) hoy es $ 0.093633, con una variación del 1.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OCEAN a USD es $ 0.093633 por OCEAN.

Ocean Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,562,991, con un suministro circulante de 240.97M OCEAN. Durante las últimas 24 horas, OCEAN cotiza entre $ 0.092226 (bajo) y $ 0.095004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.93, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01284832.

En el corto plazo, OCEAN experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de -3.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 67.36K.

Información del mercado de Ocean Protocol (OCEAN)

Cap de mercado $ 22.56M$ 22.56M $ 22.56M Volumen (24H) $ 67.36K$ 67.36K $ 67.36K Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.07M$ 25.07M $ 25.07M Suministro de Circulación 240.97M 240.97M 240.97M Suministro total 267,720,016.39216346 267,720,016.39216346 267,720,016.39216346

La capitalización de mercado actual de Ocean Protocol es de $ 22.56M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.36K. El suministro circulante de OCEAN es de 240.97M, con un suministro total de 267720016.39216346. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.07M.