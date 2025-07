CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

NombreCSPR

PuestoNo.262

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.05%

Suministro de circulación13,244,385,076

Suministro máx.0

Suministro total13,712,267,830

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-05-11 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.36330943,2021-05-12

Precio más bajo0.006247679314270495,2024-11-04

Blockchain públicaCSPR

