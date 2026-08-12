¿Cuál es el precio actual de mercado de Pipe Network?

Pipe Network está valorado en €0.011894903875201545000, con una variación del 21.46% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene PIPE?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de PIPE. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Pipe Network en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de PIPE?

La oferta circulante asciende a 100000000.0, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Pipe Network?

Pipe Network generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña PIPE en comparación con sus competidores de la categoría Storage,Solana Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad?

En comparación con otros activos del segmento Storage,Solana Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad, el impulso de PIPE está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.