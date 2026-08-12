Precio de Zama Protocol hoy

El precio actual de Zama Protocol (ZAMA) hoy es € 0.04671, con una variación del 3.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAMA a EUR es € 0.04671 por ZAMA.

Zama Protocol actualmente está en el puesto #314 por capitalización de mercado en € 102.76M, con un suministro circulante de 2.20B ZAMA. Durante las últimas 24 horas, ZAMA cotiza entre € 0.04576 (bajo) y € 0.04894 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.035895772664588426, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0143628819280137784.

En el corto plazo, ZAMA experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de -3.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 122.20K.

Información del mercado de Zama Protocol (ZAMA)

Puesto No.314 Cap de mercado € 102.76M€ 102.76M € 102.76M Volumen (24H) € 122.20K€ 122.20K € 122.20K Cap. de mercado totalmente diluida € 513.81M€ 513.81M € 513.81M Suministro de Circulación 2.20B 2.20B 2.20B Suministro máx. ---- -- Suministro total 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Zama Protocol es de € 102.76M, con un volumen de trading en 24 horas de € 122.20K. El suministro circulante de ZAMA es de 2.20B, con un suministro total de 11000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 513.81M.