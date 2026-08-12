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El precio actual de Zama Protocol hoy es 0.04671 EUR. La capitalización de mercado de ZAMA es 102,762,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ZAMA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Zama Protocol hoy es 0.04671 EUR. La capitalización de mercado de ZAMA es 102,762,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ZAMA a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Zama Protocol(ZAMA)

Precio en vivo de 1 ZAMA en EUR:

€0.0401706
€0.0401706€0.0401706
-3.51%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Zama Protocol (ZAMA)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:51:24 (UTC+8)

Precio de Zama Protocol hoy

El precio actual de Zama Protocol (ZAMA) hoy es € 0.04671, con una variación del 3.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAMA a EUR es € 0.04671 por ZAMA.

Zama Protocol actualmente está en el puesto #314 por capitalización de mercado en € 102.76M, con un suministro circulante de 2.20B ZAMA. Durante las últimas 24 horas, ZAMA cotiza entre € 0.04576 (bajo) y € 0.04894 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.035895772664588426, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0143628819280137784.

En el corto plazo, ZAMA experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de -3.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 122.20K.

Información del mercado de Zama Protocol (ZAMA)

No.314

€ 102.76M
€ 102.76M€ 102.76M

€ 122.20K
€ 122.20K€ 122.20K

€ 513.81M
€ 513.81M€ 513.81M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Zama Protocol es de € 102.76M, con un volumen de trading en 24 horas de € 122.20K. El suministro circulante de ZAMA es de 2.20B, con un suministro total de 11000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 513.81M.

Historial de precios de Zama Protocol EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.04576
€ 0.04576€ 0.04576
24H Mín
€ 0.04894
€ 0.04894€ 0.04894
24H Máx

€ 0.04576
€ 0.04576€ 0.04576

€ 0.04894
€ 0.04894€ 0.04894

€ 0.035895772664588426
€ 0.035895772664588426€ 0.035895772664588426

€ 0.0143628819280137784
€ 0.0143628819280137784€ 0.0143628819280137784

+0.88%

-3.51%

-3.40%

-3.40%

Historial de precios de Zama Protocol (ZAMA) en EUR

Siga los cambios de precios de Zama Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0014613-3.51%
30 Días€ +0.01238+36.06%
60 Días€ +0.01572+50.72%
90 Días€ +0.02095+81.32%
Cambio de precio de Zama Protocol hoy

Hoy, ZAMA registró un cambio de € -0.0014613 (-3.51%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Zama Protocol en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01238 (+36.06%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Zama Protocol en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ZAMA experimentó un cambio de € +0.01572 (+50.72%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Zama Protocol en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.02095 (+81.32%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Zama Protocol (ZAMA)?

Consulta la página Historial de precios de Zama Protocol ahora.

Análisis de Zama Protocol

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Zama Protocol, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Zama Protocol: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ZAMA: alcista, alcista 60% | bajista 40%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

ZAMA_USDT se encuentra operando por encima del nivel central de 0,04619 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,04622, está muy próximo al punto central. La cotización permanece dentro del rango de oscilación clave formado por los niveles S1 y R1. El conjunto de medias móviles muestra una configuración alcista, mientras que la tendencia a corto plazo sigue extendiéndose hacia arriba. El indicador MACD ha generado una señal de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta mostrando un impulso ascendente. Las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) emiten simultáneamente señales de compra. Por su parte, el índice RSI se sitúa en una zona neutra, lo que indica un equilibrio temporal entre las fuerzas alcistas y bajistas. Además, no se observa una expansión extrema en la volatilidad, y el impulso se concentra principalmente en la dirección de las compras a corto plazo, mientras que los indicadores de mediano y largo plazo aún no han alcanzado una resonancia completa. La resistencia inmediata se ubica en el nivel R1, situado en 0,04656, aproximadamente un 0,7% por encima del precio actual. En el lado inferior, el primer soporte se encuentra en el nivel S1, en 0,04584, equivalente a un 0,8% por debajo del precio actual. Como referencia adicional, el nivel R2 se sitúa en 0,04691, mientras que el límite inferior más lejano corresponde al nivel S2, en 0,04547. Una ruptura por encima de R1 abriría un espacio alcista, mientras que una caída por debajo de S1 implicaría un retroceso para verificar la validez del nivel central.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Zama Protocol?

Varios factores clave influyen en los precios del Protocolo ZAMA:

1. Adopción de la tecnología - El creciente uso de las soluciones de cifrado totalmente homomórfico (FHE) de Zama para contratos inteligentes que preservan la privacidad impulsa la demanda.

2. Sentimiento del mercado - Las tendencias generales del mercado cripto y la confianza de los inversores afectan de manera significativa el precio de ZAMA.

3. Anuncios de alianzas - Las colaboraciones estratégicas con proyectos y empresas de blockchain impulsan el valor del token.

4. Actividad de los desarrolladores - Un desarrollo activo, actualizaciones y el crecimiento del ecosistema atraen a los inversores.

5. Entorno regulatorio - Las regulaciones enfocadas en la privacidad y los requisitos de cumplimiento afectan la demanda de tecnología FHE.

6. Competencia - El rendimiento relativo frente a otros protocolos de privacidad influye en la posición en el mercado.

7. Utilidad del token - Los casos de uso en el mundo real y los mecanismos de staking generan presión de compra.

8. Volumen de operaciones - Los niveles de liquidez y las listas en exchanges impactan la estabilidad del precio y su accesibilidad.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Zama Protocol hoy?

Las personas quieren conocer el precio de Zama Protocol (ZAMA) hoy por varias razones clave:

1. Decisiones de inversión: Los traders necesitan los precios actuales para comprar, vender o mantener posiciones.
2. Seguimiento de carteras: Los inversionistas monitorean el valor y el rendimiento de sus activos.
3. Análisis del mercado: Comprender los movimientos de precios ayuda a predecir tendencias futuras.
4. Oportunidades de trading: Los precios en tiempo real ayudan a identificar puntos de entrada y salida rentables.

Predicción de precios para Zama Protocol

Predicción del precio de Zama Protocol (ZAMA) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ZAMA en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Zama Protocol (ZAMA) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Zama Protocol podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Zama Protocol en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ZAMA para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Zama Protocol.

Cómo comprar e invertir Zama Protocol en España

¿Listo para empezar con Zama Protocol? Comprar ZAMA es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Zama Protocol. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Zama Protocol (ZAMA).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Zama Protocol instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Zama Protocol (ZAMA)

¿Qué puedes hacer con Zama Protocol?

Poseer Zama Protocol te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Zama Protocol (ZAMA) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Zama Protocol (ZAMA)

Zama Protocol es una capa de confidencialidad entre cadenas que permite la ejecución de contratos inteligentes confidenciales en cualquier L1 o L2, como Ethereum, BNB, Base o Solana, utilizando cifrado totalmente homomórfico (FHE).

Zama Protocol Recurso

Para conocer Zama Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Zama Protocol
Explorador de bloques

Categoría :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Zama Protocol

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:51:24 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Zama Protocol (ZAMA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Zama Protocol

ZAMA USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ZAMA con apalancamiento. Explora el trading de futuros ZAMAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Zama Protocol (ZAMA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zama Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZAMA/USDT
€0.0401706
€0.0401706€0.0401706
-3.30%
2.60M (USDT)
ZAMA/USDC
€0.0401362
€0.0401362€0.0401362
-3.39%
1.15M (USDT)

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€0.0120314€0.0120314

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€0.000315276€0.000315276

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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