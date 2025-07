MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

NombreMINA

PuestoNo.177

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1,71%

Suministro de circulación1 241 949 376,8400393

Suministro máx.∞

Suministro total1 241 949 376,8400393

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico9.91409787,2021-06-01

Precio más bajo0.14716687850259458,2025-06-22

Blockchain públicaMINA

IntroducciónMina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.